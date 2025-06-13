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Аппетиты депутатов: что едят в столовой Госдумы и почем

Опубликовано: 13 июня 2025 15:31
Столовая в Госдуме
Аппетиты депутатов: что едят в столовой Госдумы и почем
Городовой ру

Такие цены простым гражданм даже и не снились.

Столовая Госдумы — место, окутанное слухами и домыслами. Что едят народные избранники и во сколько обходится их питание? Корреспондент РИА Новости побывал в думской столовой и поделился своими наблюдениями.

Скромное обаяние овощей: «морковь свежая тертая» за 15 рублей

Среди предложенных блюд корреспондента особо впечатлили «морковь свежая тертая» и «капуста ранняя натуральная». За порцию в 60 грамм этих, казалось бы, простых блюд пришлось отдать 15 рублей.

Первые блюда: куриный бульон с яйцом за 120 рублей

На первое в меню предлагался «бульон куриный с яйцом». 250-граммовая порция этого незамысловатого блюда обойдется в 120 рублей.

Вторые блюда и деликатесы: от блинчиков до соленого сала

Если выбирать из вторых блюд, то самым дешевым окажется «блинчик с черной смородиной» — 130 рублей. Для любителей чего-нибудь особенного в меню есть охлажденное «сало соленое» — 90 рублей за 30 граммов.

577 рублей за обед: народ возмущен «демократичными» ценами

Ранее депутат Амир Хамитов рассказал, что полноценный обед из семи позиций в столовой Госдумы стоит 577 рублей. По его словам, 100 рублей он отдал за картофельное пюре, 190 рублей — за домашний биточек из курицы, и 70 рублей — за стакан сока.

Эта информация вызвала волну возмущения в социальных сетях.

«Столовая для «малоимущих», — иронизируют граждане, сравнивая цены в думской столовой с заведениями для простых россиян.

Вопрос о том, насколько оправданы цены в столовой Госдумы и почему так дешево, остается открытым.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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