Праздник без вреда: диетолог рассказала, как наслаждаться оливье и селедкой под шубой без угрызений совести

Не так страшны любимые советские салаты, как ими пугают.

Новогодний стол в России сложно представить без традиционных салатов — оливье и селедки под шубой. Однако, многие диетологи и приверженцы здорового образа жизни часто критикуют эти блюда, называя их слишком калорийными и вредными для здоровья.

Так ли это на самом деле? Стоит ли отказываться от любимых салатов в новогоднюю ночь? Или можно найти способ наслаждаться ими без ущерба для фигуры и самочувствия?

Чтобы разобраться в этом вопросе, портал «Городовой» обратился к доктору медицинских наук, диетологу Марият Мухиной.

Она уверена, что оливье и селедка под шубой, вопреки распространенному мнению, могут быть полезными для организма, если правильно их приготовить и употреблять в умеренных количествах.

Польза в овощах: основа традиционных салатов

Такие салаты не зря были в меню советских людей. Для сурового климата — это был отличный источник витаминов.

«Они, как правило, включают в себя большое количество овощей, что делает их полезными для поддержания баланса витаминов и минералов в организме», — уточнила Мухина.

Правильные жиры: секрет здоровья советской кухни

Еще одна особенность традиционных советских салатов — использование растительных нерафинированных масел и настоящего сливочного масла. В отличие от современных заменителей, таких как маргарин, эти продукты содержат полезные жирные кислоты, необходимые для нормального функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем.

«Особенность советской кухни — растительные натуральные нерафинированные масла и настоящее сливочное масло, именно полезные жирные кислоты, а не маргарин как у французов», — подчеркивает диетолог.

Как сделать оливье полезнее: секреты диетолога

Чтобы превратить оливье из «калорийной бомбы» в полезный салат, можно воспользоваться несколькими советами:

Заменить майонез на сметану или греческий йогурт. Это позволит существенно снизить калорийность салата и уменьшить количество вредных жиров. Можно также приготовить домашний майонез на основе оливкового масла и яичного желтка.

Использовать отварное мясо вместо колбасы. Отварная куриная грудка, говядина или язык будут более полезными и менее калорийными, чем колбаса, содержащая много жира и консервантов.

Увеличить количество овощей. Добавить в салат больше огурцов, моркови и зеленого горошка. Это сделает его более богатым витаминами и клетчаткой.

Не добавлять слишком много картофеля. Картофель имеет высокий гликемический индекс, поэтому его количество в салате лучше ограничить.

Умеренность — главный принцип здорового питания

Важно помнить, что любой продукт, даже самый полезный, может стать вредным, если употреблять его в избытке. Поэтому, наслаждаясь оливье, винегретом и селедкой под шубой, важно соблюдать умеренность и не переедать.