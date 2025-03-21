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Суперпища из России: американцы подсели на русский кефир, вот что пишут блогеры

21 марта 2025 13:31
Кефир
Суперпища из России: американцы подсели на русский кефир, вот что пишут блогеры
Legion-media

Новая мода, зародившаяся благодаря соцсетям.

В американском TikTok — новый тренд: кефир. Блогеры в восторге, называют его суперфудом, делятся полезными свойствами и рассказывают, как он помогает пищеварению и иммунитету.

Нам это кажется забавным: кефир — классика советского питания, доступный каждому продукт, который в СССР пили и рабочие, и академики. Но как он стал модным в Америке? И почему в России он теряет позиции, уступая место сладким йогуртам?

Как кефир стал первым советским фастфудом

В СССР кефир был не только полезным, но и самым быстрым перекусом. Бутылка кефира и полбатона — культовый набор, воспетый в песнях и увековеченный в советском кино.

Даже дефицит не смог его вытеснить. В отличие от колбасы или сыра, кефир всегда был на полках магазинов. Его пили утром, днем и на ночь, давали детям, предлагали больным и пожилым.

Как кефир появился в России: похищение закваски

  • Историки говорят, что кефир попал в Россию в XIX веке с Кавказа, где его называли «зернами пророка» и передавали по строгим традициям.
  • Есть красивая легенда: в 1908 году русская технолог молочного производства Ирина Макарова отправилась в Карачаево уговаривать местного князя поделиться закваской. Он влюбился в нее и похитил, но в итоге суд обязал его отдать секретный рецепт кефира.
  • На самом деле кефир был известен в России ещё с 1860-х годов, но массовым продуктом он стал только в СССР.

Почему кефир ценили в медицине?

  • До появления антибиотиков пища заменяла лекарства. Кефир использовали для лечения туберкулеза, малокровия, заболеваний желудка и кишечника.
  • В аптеках продавали кефирную закваску наравне с йодом и аспирином.
  • В 1930-е годы Анастас Микоян, вдохновившись американскими молочными заводами, запустил массовое производство кефира.

Почему американцы его полюбили?

Сегодня современные исследования подтверждают пользу кефира: он снижает давление, улучшает обмен веществ, помогает кишечнику и даже защищает от диабета. В США его продают как «пробиотический напиток», альтернативу йогуртам с сахаром.

Производители рекламируют его как натуральный источник здоровья — и это сработало: американцы начали пить кефир больше, чем россияне, отмечает АиФ.

При этом петербургская молодёжь чаще выбирает газированные напитки и модные смузи, не зная, что кефир — это настоящая бомба для здоровья. Главное при этом выпивать 1-2 стакана в день. Америка только открывает для себя нашу «кисломолочку», а мы, кажется, уже готовы её забыть.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Продукты питания
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