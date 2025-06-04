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«Таинственный вкус» за 350 рублей: с чем на самом деле чипсы Pringles из «Винлаба»

Опубликовано: 4 июня 2025 11:32
чипсы
«Таинственный вкус» за 350 рублей: с чем на самом деле чипсы Pringles из «Винлаба»
Фото: Городовой.ру

Подают как нечто элитарное, но есть существенный минус.

В соцсетях набирает популярность обзоры на лимитированные чипсы Pringles с загадочным вкусом, вдохновлённые вселенной Super Mario. Попробовал их один из авторов канала на Дзене — и поделился впечатлениями.

Чипсы были куплены в Винлабе, стоят внушительные 350 рублей и произведены в Бельгии. Хотя на наклейке с русским переводом состав кажется скромным, оригинальная упаковка выдает наличие ароматизаторов, среди которых — луковый порошок, томаты, чеснок и перец хабанеро.

На вид — обычные чипсы, но вкус оказался неожиданным. Автор описывает его как кисло-острый, с выраженными нотками лука и приправ. По ощущениям — что-то вроде маринованного острого лука.

В целом, вкус понравился, но цена вызвала сомнения: как бы ни были хороши эти закуски, 350 рублей за банку — удовольствие не для каждого дня.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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