Почему балконы в Петербурге могут обернуться штрафами для жильцов

Наказать могут сразу на 15 тысяч рублей.

Жителям многоквартирных домов Петербурга стоит готовиться к усиленным проверкам коммунальных служб. Поправки в Гражданский кодекс, вступившие в силу с июля 2023 года, изменили правила возмещения ущерба, а новые требования к пожарной безопасности увеличили риск штрафов для владельцев квартир.

Пожарная безопасность: новые требования и штрафы

В 2025 году в Петербурге продолжатся проверки соблюдения пожарной безопасности, которые продлятся до конца года. Среди типичных нарушений выделяют:

использование неисправных или перегруженных электрических сетей;

загромождение балконов и подъездов;

отсутствие противопожарных систем и огнетушителей;

применение легко воспламеняющихся материалов в отделке.

Ранее штрафы за такие нарушения составляли от 2 до 3 тысяч рублей, либо ограничивались предупреждением. Теперь суммы выросли: за несоблюдение правил придётся заплатить от 5 до 15 тысяч рублей согласно Закону №351-ФЗ.

Что делать?

Чтобы избежать штрафов, жителям нужно внимательно следить за состоянием общего имущества и вовремя устранять нарушения. Также стоит проверить свою квартиру на соответствие новым стандартам пожарной безопасности, особенно в зимний период, когда нагрузка на электрические сети возрастает.

Простые меры предосторожности помогут не только избежать штрафов, но и сделать жизнь в доме безопасной для всех.