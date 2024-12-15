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Самый опасный завтрак для пожилых

15 декабря 2024 19:04
Такой завтрак до добра не доведет: петербуржцам открыли глаза на опасную привычку
Самый опасный завтрак для пожилых
Elena Temnikova/ Instagram.com/ Global Look Press

Каждая вторая семья считает его нормальным.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что некоторые завтраки могут быть крайне вредными для людей старше 60 лет. Особенно это касается сладкого чая, белого хлеба с джемом, пирожков с повидлом и сладких каш.

Пожилые люди часто сталкиваются с преддиабетическим состоянием, инсулинорезистентностью или диабетом. Завтраки с высоким содержанием сахара резко повышают уровень глюкозы в крови, что затем вызывает резкий спад. Такие колебания глюкозы разрушают эндотелий сосудов, способствуя развитию атеросклероза, инсульта и инфаркта.

Каким должен быть полезный завтрак?

Полезный завтрак для пожилых людей должен включать продукты, которые насыщают организм сложными углеводами, белками и клетчаткой. Например, можно приготовить овсянку, пшенку, перловку или гречку и дополнить их кусочком нежирного сыра. На другой день подойдет цельнозерновой хлеб с курицей, индейкой или рыбой, украшенный листовым салатом или овощами.

Другим вариантом завтрака может стать омлет с овощами или творог с зеленью и ягодами.

Напитки рекомендуется чередовать. Сегодня можно выпить зеленый чай, на следующий день — черный, а потом — цикорий. Все напитки лучше употреблять без сахара.

Почему важно завтракать правильно?

Отказ от завтрака может привести к перееданию вечером. Организм стремится компенсировать недостачу калорий, что может стать причиной набора веса и ухудшения здоровья.

Правильный завтрак помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, улучшает работу сердца и сосудов, а также способствует общему самочувствию. Выбор полезного завтрака — это важный шаг к здоровой и активной жизни в любом возрасте, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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