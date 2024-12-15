Самый опасный завтрак для пожилых

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что некоторые завтраки могут быть крайне вредными для людей старше 60 лет. Особенно это касается сладкого чая, белого хлеба с джемом, пирожков с повидлом и сладких каш.

Пожилые люди часто сталкиваются с преддиабетическим состоянием, инсулинорезистентностью или диабетом. Завтраки с высоким содержанием сахара резко повышают уровень глюкозы в крови, что затем вызывает резкий спад. Такие колебания глюкозы разрушают эндотелий сосудов, способствуя развитию атеросклероза, инсульта и инфаркта.

Каким должен быть полезный завтрак?

Полезный завтрак для пожилых людей должен включать продукты, которые насыщают организм сложными углеводами, белками и клетчаткой. Например, можно приготовить овсянку, пшенку, перловку или гречку и дополнить их кусочком нежирного сыра. На другой день подойдет цельнозерновой хлеб с курицей, индейкой или рыбой, украшенный листовым салатом или овощами.

Другим вариантом завтрака может стать омлет с овощами или творог с зеленью и ягодами.

Напитки рекомендуется чередовать. Сегодня можно выпить зеленый чай, на следующий день — черный, а потом — цикорий. Все напитки лучше употреблять без сахара.

Почему важно завтракать правильно?

Отказ от завтрака может привести к перееданию вечером. Организм стремится компенсировать недостачу калорий, что может стать причиной набора веса и ухудшения здоровья.

Правильный завтрак помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, улучшает работу сердца и сосудов, а также способствует общему самочувствию. Выбор полезного завтрака — это важный шаг к здоровой и активной жизни в любом возрасте, пишет источник.