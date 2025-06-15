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«Там всегда свежо, даже в жару»: где в Петербурге спрятаться от пекла — выбираем самый тенистый парк

Опубликовано: 15 июня 2025 15:34
парк
«Там всегда свежо, даже в жару»: где в Петербурге спрятаться от пекла — выбираем самый тенистый парк
Фото: Городовой.ру

Для тех, кто не может выбраться из города — идеальный вариант охладиться.

Лето в Петербурге — явление редкое, но уж если оно приходит, то часто с жарой и духотой. В такие дни хочется только одного — найти уголок тени, купить мороженое и забыть о цивилизации. Где это возможно?

«Городовой» спросил у гида-краеведа и искусствоведа Ольги Кутузовой, и она без колебаний назвала Сосновку лучшим петербургским укрытием от зноя:

«Там всегда свежо, даже в жару. Высокие сосны дают плотную тень, воздух чистый, почти как за городом. Просторно, спокойно, можно взять мороженое, найти укромную лавку и просто посидеть с книгой, с любимым человеком или в тишине».

Сосновка действительно не гонится за развлечениями — в этом её прелесть. Здесь вы не встретите толпы, свадебных фотосессий или батутных городков. Только хвоя, воздух и пространство.

Для разнообразия можно заглянуть и в Удельный парк. Он тоже зелёный и тенистый, но, по словам Кутузовой, «более хаотичный». Любителям городской энергии стоит отправиться на Елагин остров, но туда ломится весь город:

«Если ты не готов видеть свадьбу, йогу, хороводы и фестиваль шаров за один раз — лучше остаться в Сосновке», — подсказывает наш эксперт.

Вывод? Даже северный Петербург умеет быть по-летнему ласковым. Просто выберите правильный парк и позвольте себе остановиться. Желательно с пломбиром в руке.

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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