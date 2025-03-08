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Танцевать и выпивать запрещали: как раньше отмечали 8 Марта

8 марта 2025 19:31
Девушка с цветами
Танцевать и выпивать запрещали: как раньше отмечали 8 Марта
Фото Городовой.ру

Праздник носил иной окрас и относились к нему со всей серьезностью.

Сегодня 8 Марта ассоциируется с цветами, подарками и теплыми поздравлениями, но изначально этот день имел совсем другой смысл. Он был символом борьбы женщин за свои права, а в России его история неразрывно связана с революционными событиями.

Женщины, изменившие историю

Весной 1917 года улицы Петрограда заполнили митингующие работницы, требовавшие улучшения условий труда, прекращения войны и возвращения мужчин с фронта. Этот протест быстро перерос в забастовку, к которой присоединились тысячи горожан. Именно тогда начались события, приведшие к Февральской революции и падению монархии.

Однако еще до этого, в 1908 году, в Санкт-Петербурге состоялся Первый Всероссийский женский съезд, собравший более тысячи участниц. Они обсуждали право на образование, возможность заниматься профессиональной деятельностью и добивались избирательного права.

Как 8 Марта стало праздником?

В 1913 году в России впервые отметили Международный женский день, вдохновленный инициативой Клары Цеткин. Однако тогда это было не торжество, а собрание, посвященное проблемам женщин-пролетариев.

После Октябрьской революции Советская власть активно продвигала идею женской эмансипации. В этот день устраивали митинги, открывали столовые, детские сады и прачечные, чтобы освободить женщин от бытовых обязанностей.

К празднику относились настолько серьезно, что официальные документы даже выражали недовольство «допущением танцев и даже буфета» на мероприятиях, ведь главное — это политическая агитация.

Когда 8 Марта стало днем весны и цветов

Со временем революционный накал утих, и праздник приобрел более традиционный облик. В 1966 году он стал официальным выходным, а его символика сменилась с лозунгов на тюльпаны и открытки, напоминает Kudago.

Однако история 8 Марта напоминает, что за право голосовать, работать и учиться наравне с мужчинами женщины боролись десятилетиями. И хотя теперь праздник отмечают совсем иначе, его корни — в стремлении к равноправию и справедливости.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Праздники
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