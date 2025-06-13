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Диковинные слова из русской литературы — угадайте их значение

Опубликовано: 13 июня 2025 21:32
Книги
Диковинные слова из русской литературы — угадайте их значение
globallookpress/ Nikolay Gyngazov; Bulkin Sergey/ NEWS.ru; Maksim Konstantinov; Alexander Legky; Shatokhina Natalia/ NEWS.ru; Elena Mayorova

Русская классика и забытые слова: насколько хорошо вы знакомы с языком великих писателей?

Русская литература — это не только глубокие сюжеты и яркие образы, но и уникальный язык, который вобрал в себя богатство и разнообразие словарного запаса.

Многие произведения классиков наполнены диковинными, редкими и устаревшими словами, которые сегодня встречаются редко и порой вызывают затруднения даже у опытных читателей. Эти слова не просто украшают текст, но и помогают лучше понять эпоху, менталитет и культуру, в которой жили авторы.

Предлагаемый тест — это увлекательное путешествие в мир забытых и необычных слов из русской классики. Он поможет проверить, насколько хорошо знакомы с языком великих писателей, а также расширить словарный запас и открыть для себя новые оттенки значений.

В каждом вопросе — слово, которое когда-то было обычным, но со временем стало редкостью. Попробуйте угадать его значение из нескольких вариантов и узнайте, насколько вы погружены в литературное наследие России.

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Автор:
Ксения Пронина
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