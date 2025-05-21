Высшие чины бежали от голода: как столицу России переносили из Петрограда в Москву

Несколько веков Петербург оставался столицей России, а также город стал колыбелью революции, однако советское правительство решило переехать в Москву: на это были серьезные причины.

Перенос столицы из Петрограда в Москву в 1918 году — событие, которое изменило ход истории России и судьбу двух городов. Переезд большевиков из колыбели русской революции был неожиданным, но продиктован многими причинами. Разбираемся, почему и как это произошло.

Почему решили переехать из Петрограда?

Петроград был столицей России с начала XVIII века, когда Петр I перенес туда центр власти из Москвы. Город стал символом империи и революции 1917 года — именно здесь большевики пришли к власти. Но к 1918 году ситуация резко изменилась.

Во-первых, Петроград оказался слишком близко к фронту — немецкие войска продвигались все ближе, угрожая городу. Расстояние до границы с Финляндией было всего в несколько десятков километров, и это создавало постоянную опасность военного вторжения.

Во-вторых, в Петрограде начался острый продовольственный кризис — город страдал от голода и проблем с логистикой, что вызывало недовольство жителей. Инфраструктура города тоже была в плачевном состоянии, а политическая обстановка — крайне напряженной.

Как проходил переезд?

Переезд был тайным и тщательно спланированным. Власти опасались, что известие о переносе столицы может вызвать панику или даже восстания, поэтому подготовка проходила в режиме строгой конспирации. В ночь с 10 на 11 марта 1918 года Владимир Ленин и часть советского руководства покинули Петроград, а 12 марта официально объявили о переносе столицы в Москву, сообщает сайт История.рф.

Правительство перевезло только необходимое количество чиновников и ключевые учреждения, включая Государственный банк и золотой запас. После переезда Кремль закрыли для посещений и начали реставрационные работы, а также активно перестраивали многие памятники, особенно религиозные, чтобы подчеркнуть новую власть и идеологию.

Почему выбрали Москву?

Москва была исторической столицей России. После революции здесь шли ожесточенные бои, и город сильно пострадал, но он находился дальше от фронта и имел более развитую транспортную сеть, что облегчало связь с остальными регионами страны. Также Кремль был хорошо укреплен и мог служить надежной резиденцией для правительства.

Хотя переезд изначально называли временным, Москва вновь стала столицей и быстро превратилась в центр новой советской России, а Петроград (позже Ленинград) остался важным культурным и промышленным городом, но уже не столицей.