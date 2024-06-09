Только не магнитик: семь идей, что можно привезти из Абхазии в качестве сувенира

Возвращаясь из опуска, многие привозят с собой в качестве сувенира какую-нибудь мелочевку: чаще всего выбор падает на магнит или статуэтку. Но из Абхазии можно привезти и более оригинальный подарок. В регионе есть очень много деликатесов, которые станут отличным сувениром и себе, и близким. Вот семь лучших лакомств.
Чурчхелла
Ее готовят из орехов и виноградного сока. Фундук или грецкие орехи нанизывают на нить, а затем несколько раз опускают в загущенный сок. В Абхазии лакомство еще любят немного подкоптить для придания особого вкуса и аромата.
Пастила
Она делается из фруктово-ягодного пюре путем высушивания. Есть совершенно разные вкусы: яблочная, абрикосовая, сливовая и другие. Часто в пастилу еще добавляют орехи и пряности, чтобы сделать вкус более выразительным.
Пахлава
Это лакомство представляет собой квадратики слоеного теста, пропитанные медовым сиропом и начиненные орехами. Рецептов пахлавы превеликое множество, но в Абхазии ее чаще всего готовят по-сухумски — помимо орехов используют яблоки и корицу.
Сыр
Абхазские сыры отличаются нежным сливочным вкусом и своим копченым ароматом. К слову, копчение помогает еще и увеличить срок хранения.
Копченое мясо
На протяжении веков жители Абхазии коптят мясо над очагом в домашней кухне — апацхе. Технология производства позволяет добиться очень нежной текстуры и аромата, от которого слюнки текут.
Приправы и соусы
Такой подарок пригодится всем, кто любит готовить дома. Чаще всего абхазские специи готовят вручную, растирая на камнях. Особое внимание стоит уделить приправам, которые в России встречаются не так уж часто:
- апарпыл джика — красная (острая) аджика, ароматная пастообразная масса из красного перца, чеснока, пряных трав, грецкого ореха и соли;
- ахусхуа джика — зеленая аджика, в не содержится базилик, кинза, мята, укроп, петрушка, чабер и зеленый перец, а также соль;
- аххыла — смесь сухих пряных трав, таких как кориандр, укроп, базилик, чабер, голубой пажитник и другие.
Что касается соусов, то самые популярные варианты здесь:
- ткемали — кислый соус к мясу, который готовится из алычи,
- сациви — острый, пряный соус с ярким ароматом специй и зелени, а также с ощутимой горчинкой от грецких орехов,
- аджика — готовится из грецких орехов, кинзы, чеснока и красного перца.
Вяленая хурма
Это одна из главных гастрономических фишек Абхазии. В российских магазинах часто встречается сушеная вишня, бананы и прочие фрукты, но вот хурму просто так не купишь. Так что если увидите ее в Абхазии, обязательно приобретите в подарок. В сушеном виде она сохраняет все свои полезные свойства, но при этом может храниться в несколько раз дольше.
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