Только не магнитик: семь идей, что можно привезти из Абхазии в качестве сувенира

Возвращаясь из опуска, многие привозят с собой в качестве сувенира какую-нибудь мелочевку: чаще всего выбор падает на магнит или статуэтку. Но из Абхазии можно привезти и более оригинальный подарок. В регионе есть очень много деликатесов, которые станут отличным сувениром и себе, и близким. Вот семь лучших лакомств.

Чурчхелла

Ее готовят из орехов и виноградного сока. Фундук или грецкие орехи нанизывают на нить, а затем несколько раз опускают в загущенный сок. В Абхазии лакомство еще любят немного подкоптить для придания особого вкуса и аромата.

Пастила

Она делается из фруктово-ягодного пюре путем высушивания. Есть совершенно разные вкусы: яблочная, абрикосовая, сливовая и другие. Часто в пастилу еще добавляют орехи и пряности, чтобы сделать вкус более выразительным.

Пахлава

Это лакомство представляет собой квадратики слоеного теста, пропитанные медовым сиропом и начиненные орехами. Рецептов пахлавы превеликое множество, но в Абхазии ее чаще всего готовят по-сухумски — помимо орехов используют яблоки и корицу.

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Сыр

Абхазские сыры отличаются нежным сливочным вкусом и своим копченым ароматом. К слову, копчение помогает еще и увеличить срок хранения.

Копченое мясо

На протяжении веков жители Абхазии коптят мясо над очагом в домашней кухне — апацхе. Технология производства позволяет добиться очень нежной текстуры и аромата, от которого слюнки текут.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Приправы и соусы

Такой подарок пригодится всем, кто любит готовить дома. Чаще всего абхазские специи готовят вручную, растирая на камнях. Особое внимание стоит уделить приправам, которые в России встречаются не так уж часто:

апарпыл джика — красная (острая) аджика, ароматная пастообразная масса из красного перца, чеснока, пряных трав, грецкого ореха и соли;

ахусхуа джика — зеленая аджика, в не содержится базилик, кинза, мята, укроп, петрушка, чабер и зеленый перец, а также соль;

аххыла — смесь сухих пряных трав, таких как кориандр, укроп, базилик, чабер, голубой пажитник и другие.

Что касается соусов, то самые популярные варианты здесь:

ткемали — кислый соус к мясу, который готовится из алычи,

сациви — острый, пряный соус с ярким ароматом специй и зелени, а также с ощутимой горчинкой от грецких орехов,

аджика — готовится из грецких орехов, кинзы, чеснока и красного перца.

Вяленая хурма

Это одна из главных гастрономических фишек Абхазии. В российских магазинах часто встречается сушеная вишня, бананы и прочие фрукты, но вот хурму просто так не купишь. Так что если увидите ее в Абхазии, обязательно приобретите в подарок. В сушеном виде она сохраняет все свои полезные свойства, но при этом может храниться в несколько раз дольше.

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Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru