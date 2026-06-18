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Только природа, тишина и покой: где отдохнуть с палатками в России - райские места для отпуска

Опубликовано: 18 июня 2026 16:01
 Проверено редакцией
Только природа, тишина и покой: где отдохнуть с палатками в России - райские места для отпуска
Только природа, тишина и покой: где отдохнуть с палатками в России - райские места для отпуска
Legion-Media
Какие локации подойдут для отдыха с палатками


Не всем российским туристам нравится отдыхать в отелях, поэтому некоторые предпочитают отправляться в отпуск с палаткой. Этот отдых является более спокойным, так как вокруг не будет толп путешественников. Какие места в России подойдут для этой цели?

Крым

Насладиться закатами и рассветами, морским бризом, теплым песком и чистой водой получится на мысе Тарханкут. Здесь достаточно ветренно, поэтому жара точно не будет чувствоваться.

Калининградская область

Для отдыха с палаткой отлично подойдет пляж Мечниково, который расположен по дороге на Балтийск. Обратите внимание на окрестности Виштынецкого озера, реки Лава. Не стоит отправляться на Куликово, так как здесь много людей и мусора.

Липецкая и Тульская области

“Советую Воргольские скалы в Липецкой области. Еще одно топовое место — Романцевские горы в Тульской области. Там безумно красиво и очень сладенько спать. Но в праздники много людей”, - сообщает портал “Т-Ж”.

Карелия

Туристы останавливаются рядом с берегом Ладожского озера, а самые смелые отправляются ночевать на необитаемые островки. Здесь очень чисто, туристы являются вежливыми.

Личный опыт

“Я ночевала в палатке в Крыму на мысе Тарханкут. Здесь очень красивые закаты, которые нужно хоть раз увидеть своими глазами. В момент моего отдыха на мысе было мало туристов, что создавало дополнительную атмосферу уюта”, - рассказала Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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