Три парадных зала: где можно прикоснуться к последним дням жизни императорской семьи

Александровский дворец в Царском Селе — это не просто красивое старинное здание, а настоящий хранитель истории России и последних дней императорской семьи Романовых.

Теперь для посетителей открыты после реставрации три парадных зала. Именно оттуда царская отправлялась в свою ссылку, которая закончилась трагедией.

Что же такого особенного в этом дворце?

Во-первых, он огромный — длиной более 150 метров и выстроен в форме буквы П с изящной колоннадой коринфского ордера и светло-желтыми стенами.

Его интерьеры — классика и сдержанная роскошь, где белый цвет соседствует с золотом, воздухом и светом, играя главную роль.

Три парадных зала возвращаются для посетителей

В 2025 году после долгих реставрационных работ для туристов открылись три парадных зала дворца — Полукруглый зал, Портретный зал и Мраморная гостиная, сообщает Фонтанка.

Это не просто красивые отреставрированные помещения: в полукруглом зале семья Николая II провела свою последнюю ночь во дворце перед отправкой в ссылку в Тобольск.

Реставраторы постарались максимально восстановить первобытность убранства: в отделе использован искусственный мрамор разных оттенков, а внутреннее убранство воссоздают атмосферу эпохи.

Здесь висят портреты императрицы Александры Федоровны и ее прабабушки, королевы Виктории. Особо примечательны напольные вазы с японской эмалью — подарок Николаю II от императора Японии.

Личные покои императорской семьи

Но дворец — это не только парадные залы.

В последние годы в музее-заповеднике «Царское Село» открылись личные апартаменты Николая II и Александры Федоровны: приемная, рабочий кабинет, спальни, гостевые залы и даже уборные.

Большая часть из них восстановлена по архивным фотографиям и найденным фрагментам.

Например, в одной из уборных реставраторами были найдены изразцы и остатки керамики, которые помогли точно разработать оригинальный узор стены и потолка.

Интерьеры дворца сохранили дух начала XX века: тут много мебели из серого клена (отсюда и названия «Кленовая гостиная»), где семья отдыхала и устраивала личные встречи.

Есть и Угловая гостиная, где принимали почетных гостей и дипломатов. Мебель в некоторых комнатах приходилось подбирать по стилю, так как оригиналы не пережили испытаний времени и войны.

История дворца в XX веке

История дворца после революции была разной: он служил детским домом, домом отдыха и военным ведомством. Только в XXI веке началась масштабная и бережная реставрация.

Сегодня Александровский дворец — не просто музей, а место, где можно почувствовать живую историю, прикоснуться к жизни последней российской императорской семьи и взглянуть на эпоху, которой уже нет.