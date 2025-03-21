Минимум две зарплаты: во сколько обойдется поездка в Турцию летом

В этом году копить на Турцию придется сильно заранее. Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала цены на путевки на лето 2025 года, и они могут удивить.

Давайте разберемся, сколько придется потратить на отдых в турецких отелях.

Цены на начало года

По словам экспертов АТОР, цены на путевки в Турцию по системе «все включено» начинаются от 150 тысяч рублей на двоих. В марте 2025 года цены на турпакеты в некоторых случаях оказались ниже, чем в феврале, на 5-6%, благодаря укреплению рубля и акциям раннего бронирования.

Анализ цен на июнь

В середине марта АТОР провела анализ цен на турпакеты в отели 4-5* в Анталии с заездом 11 июня 2025 года (на 10 ночей). Цены сравнивались с январскими и февральскими. В среднем повышение стоимости по сравнению с 2024 годом составило 7,2%, но это среднее значение.

В некоторых отелях цены выросли на 30%, а в других — даже снизились, но это исключения.

Тренд на снижение цен

В феврале 2025 года наблюдался тренд на снижение цен на турпакеты в Турцию. В двух третях случаев цены в феврале были ниже, чем в январе, на 2-3% до 12%, в среднем на 6-7%. В марте этот тренд стал менее выраженным, но все же продолжается.

Ценовые диапазоны

АТОР представила примерные ценовые диапазоны на отдых в Анталии на июнь (заезд 11 июня, 10 ночей, «все включено» или «ультра все включено»), с учетом чартерных перелетов, страховки и трансферов из Москвы.

На двоих:

Отели 4*: 150-180 тыс. рублей

Бюджетные отели 5*: 140-220 тыс. рублей

Отели 5*: 230-335 тыс. рублей

Отели 5* высокого уровня: 340-430 тыс. рублей

Отели 5* Deluxe: от 420 тыс. рублей

Семья с одним ребенком (2 взрослых и ребенок 8 лет):

Отели 4*: 190-240 тыс. рублей

Бюджетные отели 5*: 200-265 тыс. рублей

Отели 5*: 275-385 тыс. рублей

Отели 5* высокого уровня: 395-450 тыс. рублей

Отели 5* Deluxe: от 460-470 тыс. рублей

Возможность раннего бронирования позволяет сэкономить. Выбор отеля также существенно влияет на стоимость путевки.

Стоимость актуальна на момент публикации.

Читайте также:

Ноктуризм набирает обороты: россияне покоряют северное сияние и белые ночи

Сколько звезд в самый раз – 3 или 4: разбираемся, как петербуржцам выбрать идеальный отель

Цены на отдых в Сочи весной 2025 года: сколько стоит жилье, еда и экскурсии