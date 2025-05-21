Туристов не ждут, но налог для них отменили: так стоит ли ехать в Анапу в сезон отпусков

Анапа громко отменила туристический налог: с одной стороны туристов отговаривают ехать на курорт, с другой всячески завлекают.

Но пока людей отсуствие сборов не радует: пляжи закрыты, море пахнет мазутом, а вместо отдыха — экскурсия по пляжной химчистке. Получится ли спастись от жары и выгореть на южном солнце, не вымазавшись по локоть в нефтепродуктах — пока большой вопрос.

Налога нет — ура?

Городские власти пошли навстречу отдыхающим и решили: с вас больше не берут 1% от стоимости проживания. Красиво звучит, да?

Но если посчитать, выходит, что даже при цене в 80 тысяч рублей за недельное проживание в 4-звёздочном отеле, экономия на двоих — 660 рублей. Это примерно по мороженому в день.

Пляжи закрыты. Серьёзно, почти все

На майские в Анапу приехали около 100 тысяч человек. Хороший показатель, но купаться особо никто не стал — вода холодная, да и мазут не добавляет желания. Официально в зоне очистки — 141 пляж, реально работы провели только на 60. До лета рукой подать, а песок всё ещё чёрный.

Местные власти вежливо молчат, губернатор Краснодарского края говорит прямо: до 1 июня откроются все пляжи региона… кроме анапских. То есть тех самых, ради которых и едут. Уж простите, но без моря Анапа — это деньги на ветер, отмечает местный житель.

Почему так медленно?

Танкер, разливший мазут, затонул ещё в декабре. Прошло пять месяцев. За это время можно было сделать многое, но пока заметна только работа волонтеров. Но рук не хватает, отмечают люди.

Стоит ли ехать?

Если вы едете за чистым пляжем — пока нет. Если готовы закрыть глаза на мазут, найти хороший отель с бассейном и гулять по набережной — возможно, да. Но учтите: туристический налог отменили, а все прежние, и новые проблемы до кучи, остались.