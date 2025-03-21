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Отдых в Турции становится все дороже: туристы не верят своим глазам

21 марта 2025 09:01
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Отдых в Турции становится все дороже: туристы не верят своим глазам
globallookpress/ Depo Photos

О бюджетном отдыхе речь теперь не идет.

Турция давно считается одним из самых популярных направлений для отдыха россиян, однако в последнее время стоимость товаров и услуг в стране стремительно растет. Если раньше Турция привлекала не только доступными курортами, но и возможностью выгодного шопинга, то теперь туристы все чаще сталкиваются с завышенными ценами на одежду, обувь и даже повседневные товары.

Цены в Турции: неожиданное разочарование

Разница в стоимости некоторых товаров настолько велика, что даже туристы, привыкшие к роскошным отелям, начинают с недоверием смотреть на ценники. Например:

  • Брендовый пуховик, который в других странах стоит около 3 000 TL, в Турции можно купить за 11 000 TL даже со скидкой.
  • Спортивная обувь, которая в США стоит 600 TL, в Турции обойдётся в 1 800 TL.
  • Дизайнерская сумка в стране может стоить в три раза дороже, чем за её пределами.

Почему в Турции все так дорого?

Экономическая ситуация в стране сильно зависит от импорта, а также от производства на заказ, что и создаёт такую разницу в ценах. Кроме того, курс лиры по отношению к мировым валютам постоянно меняется, что делает жизнь внутри страны всё более дорогой, в том числе и для самих турков.

Как избежать неприятных сюрпризов?

Чтобы отдых не ударил по кошельку, туристам стоит учитывать несколько моментов:

  1. Планируйте бюджет заранее. Учитывайте не только стоимость отеля, но и возможные расходы на покупки и развлечения.
  2. Избегайте туристических зон для шопинга. Часто цены в крупных торговых центрах значительно выше, чем в локальных магазинах.
  3. Проверяйте счета в ресторанах и отелях. В последнее время туристы всё чаще жалуются на скрытые сборы.
  4. Сравнивайте цены в разных странах. Возможно, покупку брендовой вещи будет выгоднее сделать дома или в другой стране.

Несмотря на высокие цены, Турция остаётся прекрасным местом для отдыха с красивыми пляжами, богатой историей и вкусной кухней. Главное — быть готовым к возможным неожиданным расходам и не попадаться на уловки местных торговцев, пишет «Контрольная закупка».

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Автор:
Максакова Яна
Общество ТуризмТурция
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