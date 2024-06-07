Туры в Дагестан не стоят своих денег — в Ингушетии гораздо лучше: шесть главных преимуществ

Среди русских путешественников очень распространены туры в Дагестан: там живописная природа, вкусные блюда и приятный климат. Но помимо него на Кавказе есть и другие республики, которые ничем не уступают. А одна из них — Ингушетия — во многом даже лучше. Вот шесть причин отправиться именно туда.

Дешевле

Поскольку Дагестан становится с каждым годом все популярнее, цены на него стремительно растут. И если сейчас пятидневная поездка стоит не меньше 45 тысяч рублей, то вот в Ингушетию на столько же дней можно слетать за 33 тысячи.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Не так многолюдно

За последний год в Дагестане побывало более 1 миллиона и 300 тысяч туристов. А вот в Ингушетии всего-то чуть больше 86 тысяч человек. Так что если вы предпочитаете более размеренный отдых и ищите уединения, то Ингушетия — то, что вам нужно.

Выдающиеся достопримечательности

Здесь расположен один из древнейших христианских храмов России Тхаба-Ерды, также тут можно полюбоваться Джейрахским ущельем, где сохранились не имеющие аналогов военные башни Средних веков.

Также здесь оборудована смотровая площадка, с которой можно полюбоваться шикарной панорамой, сочетающей в себе горы, скромное село, где делают красивейшие изделия из железа или глины, сосновые леса, мегалиты или бескрайний ледник.

Учитывая, что площадь Ингушетии в 14 раз меньше, чем у Дагестана, то обойти все достопримечательности вы сможете очень быстро.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Европейский ландшафт

Тем, кто любит природу Европы, точно понравится в Ингушетии. Здесь есть потрясающие просторные альпийские луга, ничем не уступающие швейцарским. Также тут есть множество водопадов как в Норвегии, а еще имеются горнолыжные склоны как в Словении.

Новые гастрономические открытия

В Ингушетии туристы осознают, что из простой репы, тыквы, картофеля и муки можно приготовить огромное количество сытных блюд. К тому же, удается попробовать и то, что в центральной части России встретишь не так уж часто, например, вяленый курдюк и суп из черемши.

Оказавшись в этом регионе, обязательно попробуйте пироги кхотор, лепешки чапильг и жаркое из баранины даттараш. А если какое-то из блюд вам особенно приглянется, и вы захотите повторить его дома, то имейте в виду, что местные жители с радостью делятся секретами национальных яств.

Уникальные промыслы

Здесь изготавливают шикарные изделия из серебра, ткут роскошные войлочные ковры-истинги, а еще занимаются выделкой из рыбьей кожи. Так что отсюда можно привезти немало оригинальных подарков близким.

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Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru