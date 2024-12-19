Тяга к еде неспроста достигает пика на Новый год: петербуржцам объяснили причину

Праздники, а особенно Новый год, традиционно связаны с вкусной едой, и это не случайно. Осенью и зимой мы едим больше калорийной пищи и меньше двигаемся. К тому же привычки и воспоминания из детства подталкивают нас наслаждаться сладостями и десертами. Сладкие напитки и угощения активируют гормоны, которые временно снижают стресс.

При этом нервы, напряжение и недосып усиливают тягу к еде. Гормон стресса кортизол побуждает нас искать утешение в продуктах. А недостаток сна повышает уровень грелина — гормона голода, из-за чего мы чаще переедаем.

Хотя любимые блюда временно снижают тревожность и повышают уровень дофамина, стресс не исчезает. Поэтому диетологи рекомендуют вместо еды использовать здоровые методы расслабления: медитацию, дыхательные практики или прогулки. Общение с близкими тоже помогает справляться с напряжением.

Петербуржцам советуют заменить сладости фруктами — они полезны и могут стать отличной основой для десертов. Такой подход поможет сохранить баланс и насладиться праздниками без набора лишнего веса, пишет источник.