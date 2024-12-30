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Учителям Петербурга обещают меньше бюрократии, а путешественникам – новые места отдыха

30 декабря 2024 10:44
Санкт-Петербург, площадь, елка, люди
Учителям Петербурга обещают меньше бюрократии, а путешественникам – новые места отдыха
Elena Dunn/ Global Look Press/ Global Look Press

А вот иностранцам придется туго.

В 2025 году правительство России представило планы, которые призваны улучшить жизнь как педагогов, так и путешественников. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости поделился ключевыми инициативами, которые уже начали воплощаться в жизнь.

Меньше бумажной волокиты для учителей

Главное нововведение для школ – значительное сокращение бюрократии. Учителям больше не придется тратить часы на заполнение бесконечных отчетов. По словам Дмитрия Чернышенко, в рамках стратегии развития образования до 2036 года, предполагается автоматизация всех процессов, где это возможно. Это позволит педагогам сосредоточиться на работе с учениками, а не на бумагах.

Кроме того, предусмотрены премии для учителей за достижения их учеников. Этот шаг направлен на повышение мотивации педагогов и улучшение качества обучения.

Знание русского языка – обязательное условие

С 1 апреля в школах начнут проверять знание русского языка у детей из других стран. Подобные требования будут распространяться и на иностранных абитуриентов. Это решение направлено на улучшение интеграции детей и подростков из других государств в образовательную систему России.

Новые возможности для путешественников

Для тех, кто предпочитает активный отдых, планируется развитие туристической инфраструктуры. Дмитрий Чернышенко отметил, что уже запланировано строительство новых зон отдыха, что сделает путешествия по России, включая Петербург и Ленобласть, еще более комфортными.

Инициативы правительства обещают сделать 2025 год не только годом нововведений, но и временем, когда жизнь учителей, школьников и любителей путешествий станет лучше.

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Автор:
Максакова Яна
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