Удивительные приключения петербуржцев за границей: куда отправиться из Северной столицы на машине

Путешествие на автомобиле за границу из Санкт-Петербурга — это отличная возможность увидеть мир, ощутить свободу передвижения и получить массу новых впечатлений. Автопутешествия — это возможность не спеша исследовать соседние страны, выбирать свои маршруты и делать остановки там, где хочется. Расскажем, куда можно доехать на машине из Северной столицы и какие дороги приведут вас к новым впечатлениям.
Кавказ и Европа
Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала порталу «Городовой», куда можно отправиться из Петербурга на машине и про что не забыть.
«Можно доехать до Белоруссии, Грузии, Армении, Казахстана, Абхазии, Азербайджана и Узбекистана. Если есть шенгенская виза, то можно поехать по странам Евросоюза, но нужно учитывать, что для этого нужно получать визу той страны, границу с которой вы будете пересекать первой, чтобы потом не было проблем с дальнейшим получением визы», — отмечет эксперт.
Финляндия является самым близким направлением от Санкт-Петербурга. Тут вам и сауна, и олени, и возможность почувствовать себя в сказке. Сюда же можно отнести и такие страны, как Эстония и Латвия — это как соседский двор, но не забываем про совет туроператора о визе. Но есть страна, где ждут с распростертыми объятиями.
Беларусь
Дороги тут хорошие, а люди приветливые.
«Для всех стран, кроме Белоруссии, нужен обязательно загранпаспорт. Также во время такой поездки обязательно взять с собой водительские права и СТС, а также страховку на машину с иностранными номерами, если вы планируете остаться в стране на 15 дней и больше. Если едете в страну, где нужна местная страховка, то лучше позаботиться об этом заранее, изучить необходимый перечень документов можно на сайте консульства страны. Также перед поездкой за границу, необходимо проверить наличие на вашей машине указание страны. Обычно этот знак находится на номерах, либо отдельно на заднем стекле», — отмечает эксперт.