Удивительные приключения петербуржцев за границей: куда отправиться из Северной столицы на машине

Иногда хочется сесть за руль и отправиться в далекое путешествие. Это не проблема, если знать все тонкости поездки за границу.

Путешествие на автомобиле за границу из Санкт-Петербурга — это отличная возможность увидеть мир, ощутить свободу передвижения и получить массу новых впечатлений. Автопутешествия — это возможность не спеша исследовать соседние страны, выбирать свои маршруты и делать остановки там, где хочется. Расскажем, куда можно доехать на машине из Северной столицы и какие дороги приведут вас к новым впечатлениям.

Кавказ и Европа

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала порталу «Городовой», куда можно отправиться из Петербурга на машине и про что не забыть.

«Можно доехать до Белоруссии, Грузии, Армении, Казахстана, Абхазии, Азербайджана и Узбекистана. Если есть шенгенская виза, то можно поехать по странам Евросоюза, но нужно учитывать, что для этого нужно получать визу той страны, границу с которой вы будете пересекать первой, чтобы потом не было проблем с дальнейшим получением визы», — отмечет эксперт.

Финляндия является самым близким направлением от Санкт-Петербурга. Тут вам и сауна, и олени, и возможность почувствовать себя в сказке. Сюда же можно отнести и такие страны, как Эстония и Латвия — это как соседский двор, но не забываем про совет туроператора о визе. Но есть страна, где ждут с распростертыми объятиями.

Беларусь

Дороги тут хорошие, а люди приветливые.