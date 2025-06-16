Нейросеть рисует, а ты угадываешь: петербургские художники в цифровом стиле

В мире искусства технологии не стоят на месте: нейросети уже научились распознавать стиль художников и даже создавать работы в их духе.

Петербург — город с богатой художественной традицией и множеством талантливых мастеров, чьи неповторимые стили вдохновляют и искусственных интеллектов.

В этом тесте мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знакомы с творчеством петербургских художников, угадывая их по изображениям, созданным нейросетью.

Это не просто игра — это возможность увидеть, как искусственный интеллект интерпретирует художественный почерк, и проверить, насколько вы способны распознать настоящего мастера по его уникальному стилю.