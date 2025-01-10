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Россиянам разрешили одновременно числиться на одном предприятии, но работать в другом

10 января 2025 20:01
Мужчина
Россиянам разрешили одновременно числиться на одном предприятии, но работать в другом
Городовой ру

Будут действовать сразу два трудовых договора.

Для петербуржцев, работающих на предприятиях, временно приостановивших деятельность, в 2025 году сохраняется возможность оставить за собой основное место работы и при этом устроиться временно в другую организацию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Что это значит для работников Петербурга?

Теперь, если предприятие, где вы трудитесь, на неопределенное время остановило свою деятельность, вы можете перевестись на новое место работы, не расторгая основной трудовой договор. Это позволит сохранить статус сотрудника компании, а также даст возможность вернуться на прежнее место, как только предприятие возобновит свою деятельность.

Как это работает?

  • Перевод возможен только при наличии письменного согласия работника.
  • Перевод осуществляется через направление от центра занятости населения.
  • С временным работодателем заключается срочный трудовой договор, который можно продлевать.
  • Трудовой договор на основном месте работы приостанавливается, но не теряет своей силы, что позволяет вернуться к прежним обязанностям.

В чем плюсы для работников?

  • Возможность избежать увольнения даже в сложных экономических условиях.
  • Сохранение трудового стажа на основном месте работы.
  • Шанс найти временную работу с достойной оплатой и минимальными рисками.

Это решение становится особенно актуальным для жителей Петербурга, где крупные предприятия играют значительную роль в экономике города, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургРабота
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