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Увидеть «Алые паруса» раньше: бриг «Россия» готовится к своему главному выходу

Опубликовано: 23 мая 2025 18:01
Петербург, Алые паруса
Увидеть «Алые паруса» раньше: бриг «Россия» готовится к своему главному выходу
globallookpress/ Bulkin Sergey/ NEWS.ru

Главный символ праздника выпускников уже усиленно готовят к мероприятию, а его маршрут пока держится в секрете.

Праздник «Алые паруса» уже не за горами, а главный герой этого торжества — знаменитый бриг «Россия», который только что объявился из зимней спячки и готовится к своему главному выходу. Но самое интересное, что увидеть этот легендарный корабль можно будет не только в день праздника, но и раньше, а также в этом году маршрут легендарного судна обновят.

В Петербурге началась долгожданная подготовка к одному из самых ярких и трогательных событий года — празднику выпускников «Алые паруса». Главным символом мероприятия, который пройдет 28 июня, традиционно является белоснежный бриг «Россия». И вот после долгой зимовки в теплом Ангаре этот легендарный корабль наконец-то спустили воду, чтобы начать подготовку к грандиозному шоу.

Бриг «Россия»

Этот бриг был построен еще в 1958 году, но в качестве символа «Алых парусов» впервые запущен в 2019-м. Для праздника его специально перестроили, сочетая старинные корабельные традиции с современными технологиями. Благодаря этому бриг не только сохранил свой исторический облик, но и стал более маневренным и надежным.

Зимовка и подготовка к навигации

Из-за особенностей конструкции и материалов, из которых изготовлен бриг, он зимует не на воде, а в специальном ангаре — так корабль отличается от суровых морозов и влаги. Весной судно аккуратно выкатывают на гигантских платформах и медленно спускают в Неву — процесс занимает несколько часов и требует большей осторожности. После спуска начинается самый ответственный этап — техническая проверка всех систем и агрегатов.

Новости и секреты оформления

Каждый год команда «Алых парусов» старается. В 2025-м году на бригаде появится еще больше световых приборов, маршрут движения будет изменен, что потребует от экипажа дополнительной отработки всех элементов, сообщают Известия. Пока нет точной информации, как будет проложен путь брига, но известно, что зрелище обещает быть еще более впечатляющим.

Репетиции — шанс увидеть праздник раньше

Белоснежный бриг с алыми парусами можно будет увидеть раньше праздника — во время репетиций, которые начнутся уже в июне. А уже 28 июня он предстанет во всей красе и в лучах грандиозного шоу, которое завораживает.

Однако праздник выпускников «Алые паруса» — это не просто красивое шоу, но и символ прощания с детством, начало взрослой жизни и исполнение мечтаний. Традиция праздновать выпускной таким образом появилась еще в 1968 году, была прервана, а затем возродилась. Сегодня это событие собирает десятки тысяч зрителей и является визитной карточкой Петербурга.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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