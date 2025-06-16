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«Уже дети звереют»: какое на вкус нашумевшее мороженое с шариками, которое исчезло из магазинов

Опубликовано: 16 июня 2025 20:01
Мороженое
«Уже дети звереют»: какое на вкус нашумевшее мороженое с шариками, которое исчезло из магазинов
Городовой ру

Из-за рекомендаций в Сети лакомство пропало с полок магазинов

Мороженое — это не просто сладкое лакомство, а настоящее маленькое чудо, способное поднять настроение в любой день. Недавно на просторах соцсетей все активно стали советовать попробовать пломбир с шариками, которое продается в сети магазинов КБ.

Однако вскоре лакомство пропало с полок магазинов и теперь за ним охотятся и стар и млад.

В чем секрет популярности сливочного мороженого?

А в интернете множество обзоров и отзывов на недоступное теперь мороженое. Многие отмечают, что лакомство невозможно найти из-за ажиотажа, который создали в сети.

«Пошла гулять по всем КБ по району. И нигде их не было! Потом уже на следующий день захожу в наш КБ, спрашиваю, есть ли? Продавщица смотрит на меня и выдает: «Не берите, оно невкусное и вообще его ни сегодня, ни завтра не будет», — пишет покупательница.

Что по вкусу?

Однако все же это мороженое было найдено. Стоит такое удовольствие 89 рублей. Как отмечает автор отзыва, в составе нет ничего необычного, а само мороженное приятно пахнет бананом и имеет мягкую глазурь.

Внутри продукта очень много шариков, похожих на те, которые продаются с йогуртом. Однако, по словам покупателя, этому лакомству явно не хватает сливочного вкуса, ведь это все-таки мороженое.

Как найти мороженное?

Натуральное сливочное мороженое обычно стоит дороже массовых аналогов, где часто используют заменители и наполнители. Однако цена полностью оправдана качеством, натуральным вкусом и приятной текстурой.

Однако созданный вокруг него ажиотаж навряд ли даст найти пломбир в магазинах. Те, кто успел попробовать новинку, советуют попробовать ее. Говорят, что за мороженым охотятся даже продавцы магазинов.

Случай в магазине

Накануне в один из магазинов КБ ворвалась целая толпа детей с сопровождающими взрослыми. Все они хотели купить это мороженое. Ролик распространился по сети и вызвал недоумение у многих.

«Самое сплоченное ОПГ что я видел»;

«Уже дети звереют?»;

«Хорошо хоть не пиво с пеной», — иронизируют петербуржцы.

Так, соцсети создали шумиху вокруг лакомства, которое, по сути, не представляет собой что-то экзотическое: глазурь, рисовые шарики и немного пломбира. Скорее всего, попробовать его можно будет после того, как спадет ажиотаж.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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