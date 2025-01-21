Почему ставки по кредитам в 2025 году могут взлететь до 50%

В 2025 году ставки по потребительским кредитам могут достигнуть рекордных 40–50% годовых. Причиной является возможное повышение ключевой ставки выше 21%, что сделает кредиты недоступными для большинства россиян.

Доцент Финансового университета Петр Щербаченко предупреждает, что рынок кредитования продолжит испытывать давление. Уже сегодня ставки на потребительские кредиты достигают 35–40% годовых, а с ростом ключевой ставки мы можем увидеть ставки в 45–50%. Это особенно затруднит получение новых займов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Например, россиянам, у которых на выплаты по кредитам уходит 30–40% дохода, банки начнут массово отказывать в новых займах.

Ставки по малым кредитам до 100 тысяч рублей оказываются еще выше. По данным крупных банков, таких как Сбербанк, минимальная ставка на кредиты от одного миллиона рублей составляет 26,9%, а для сумм от 100 тысяч рублей она вырастает до 38,2%. Для небольших кредитов ставки могут достигать 44,9%.

Жителям Петербурга стоит заранее оценить свою финансовую нагрузку и возможности. Растущие ставки делают долгосрочные кредиты все более рискованными, а высокая стоимость займов может ударить по семейным бюджетам, сообщает источник.

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