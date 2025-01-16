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В Эрмитаже почти все проходят мимо этого зала с хитрым названием: а ведь в нем спрятан кабинет Николая II

16 января 2025 12:32
Типовое изображение кабинета Николая II
В Эрмитаже почти все проходят мимо этого зала с хитрым названием: а ведь в нем спрятан кабинет Николая II
Фото Городовой.ру

Рассказываем о экспозиции.

Кабинет императора Николая II в Зимнем дворце, сегодня известный как зал № 181 с экспозицией «Помпейская столовая», изначально был частью жилых покоев императора. Этот зал, находящийся на втором этаже Зимнего дворца, служил рабочим кабинетом Николая II в период его проживания здесь с 1894 по 1903 годы.

История зала

  • До Николая II: В 1839 году зал был оформлен в «помпейском» стиле архитектором А.П. Брюлловым по заказу Николая I. Этот стиль был моден в то время благодаря исследованиям античных Помпей.
  • При Николае II: Кабинет стал частью жилого комплекса, включавшего Адъютантскую, Бильярдную, Библиотеку, Уборную и другие помещения. Рабочее пространство было оформлено в соответствии с вкусами и потребностями императора, хотя интерьеры позже подверглись критике за якобы «мещанский» вкус.
  • После революции: В 1917 году Зимний дворец стал музеем, а кабинет Николая II утратил свою первоначальную функцию. Его интерьер был разобран, и зал стал частью музейной экспозиции.

Почему зал известен как «Помпейская столовая»?

Название связано с коллекцией мебели и предметов интерьера в «помпейском» стиле, которые сейчас находятся в этом зале. Они относятся к периоду Николая I, а не времени Николая II.

Любимые места императора

Хотя кабинет играл важную роль в жизни Николая II, его излюбленным пространством в Зимнем дворце была Готическая библиотека. Этот зал, оформленный в строгом и величественном стиле, сохранился до наших дней почти без изменений.

Интересный факт

Во время экскурсии по Эрмитажу посетители часто проходят мимо зала № 181, не осознавая его исторической значимости, передает автор Дзен-канала Софья ПетербургиЯ. Теперь, когда вы посетите музей, вспомните, что в этом месте император Николай II принимал важные решения, определявшие судьбу Российской империи.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество ДостопримечательностиМузейСанкт-Петербург
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