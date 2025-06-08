В этом древнем городском учреждении Петербурга водится нечисть: и нет, мы не про сварливых дам с бумагами

Хотя многих бухгалтеры и делопроизводители испугали бы куда эффектнее.

На перекрестке Садовой улицы и Вознесенского проспекта возвышается здание, мимо которого трудно пройти равнодушно. Дом городских учреждений — монументальный, строгий и в то же время странно живой.

Его угловая башня видна издалека, а фасад будто сливается из камня, филинов и загадочных существ. Петербуржцы обходят его с интересом, а особенно внимательные туристы останавливаются и поднимают голову.

Взгляд цепляется за готику, неоренессанс, химер с пастями, филинов размером почти в человеческий рост. И это только начало.

Как добраться?

Адрес — Садовая, 55–57. В Сети советуют прийти в рабочий день до 18:00 — тогда можно зайти внутрь и всё рассмотреть лично.

Удобнее всего дойти пешком от Сенной площади (7–10 минут). Тут сразу три станции метро: Садовая, Сенная и Спасская. Рядом останавливаются трамваи и автобусы — место на редкость удобное.

История создания: конкурс, споры и архитектурная драма

В 1903 году Городская управа Петербурга объявила конкурс: нужно было построить здание, где разместятся сразу десятки городских ведомств. Победил Александр Дмитриев, но его проект оказался чересчур амбициозным — здание вышло за разрешенную высоту. В результате строили по второму месту — проекту Александра Лишневского. И не прогадали.

Уже в 1913 году в доме располагались:

Городская управа и ломбард

Комиссии по образованию, водоснабжению, благотворительности

Судьи, музей, типография

Начальные училища и женское четырехклассное

22 магазина и квартиры служащих

А позже — налоговая, МФЦ и другие ведомства. Дом и по сей день остаётся «казённым», хотя в нем есть и нечисть.

Архитектор Александр Лишневский: готика с Петербургской душой

Лишневский родился в Херсоне, учился в Академии художеств, а первую петербургскую работу получил только в 1903 году. Но каков дебют! Дом на Садовой стал символом северного модерна. Позже он построит «дом с Мефистофелем», «дом с котами» и другие яркие здания Петербурга.

Во время эмиграции многих коллег он остался в СССР: «Я не могу забрать свои дома с собой», — сказал архитектор. В 1920–30-х продолжал строить — уже в духе конструктивизма.

Фасад: филины, химеры и готическая симфония

Дом условно делится на три яруса, а его фасады — это микс готики, модерна и северного ренессанса. В центре — башня с часами, по бокам — щипцы с каменными филинами. Всего на здании три филина и пара грифонов.

Скульптуры высотой 1,8 м — одни из самых крупных «птичьих» в городе. Оригиналы утрачены, но восстановлены в 2009 году. Помимо филинов на фасаде — химеры, обезьяны, и даже вампиры.

Двор: летучие мыши и вурдалаки

В арке — роскошный вход во двор. Над эркерами между 4 и 5 этажом «живут» каменные летучие мыши. По другим стенам — вурдалаки, кошачьи и явно потусторонние существа.

Западный фасад — выпуклый, восточный — вогнутый. Складывается ощущение, что здание живёт собственной жизнью.

Интерьеры: парадные, мрамор и… нечто странное

Через парадную, где располагаются судьи, можно попасть внутрь. Тут мраморные лестницы, кабинеты с арками, деревянные перила. На стенах — причудливые лица: то ли мифические существа, то ли пародия на бюрократию.

В одной из парадных — фойе с пианино и ещё более странными персонажами на стенах. Кто это — не объясняет никто, но выглядит как часть той самой «городской нечисти».