В этом ресторане Петербурга бургеры доставляют поездами, а очередь не протолкнешься: и вот почему

В Петербурге есть кафе, где ваш заказ доставляет... настоящий мини-паровоз. Нет, не официант в форменной фуражке, не роллер с рюкзаком — именно поезд. И да, это не аттракцион для детей в ТЦ, а полноценное кафе с фастфуд-меню, декором под вокзал и антуражем настоящих железнодорожных станций.

Называется оно «Ленинградский экспресс», и работает сразу в двух локациях: на Салова, 61 (Бухарестская) и на Малый проспект В.О., 54 к.2 — именно туда и отправилась автор теста, наконец исполнив давнюю гастрономическую мечту.

Станции, светофоры, макеты: здесь есть всё

В кафе каждый столик — это мини-платформа, названная в честь реальной станции. По бокам — рельсы. С торца — светофор, который загорается зелёным, когда поезд с едой выезжает из «депо».

Заказ, сделанный заранее (из меню с иконкой паровозика), буквально приезжает к вашему столику. Если отвлечься на фото, есть шанс — как случилось у героинь — упустить поезд и ловить его вручную с помощью официанта.

Сам интерьер — словно музей вокзального антуража: макет Выборга, таблички с названиями станций, стилизованные детали старых ЖД. А ещё — слоган: «Паровозик, который привозит счастье».

Что попробовать: сочные бургеры и пицца с изюминкой

Гостьи заказали два бургера и пиццу на двоих.

Блю-чиз (650₽) — сочная котлета, сыр с плесенью и клюквенный соус.

Джэк Дэниелс (700₽) — сезонный бургер с карамелизированным луком: хит меню, как уверил официант.

Пицца груша-горгонзола (620₽) — с миндалем, нежными лепестками груши и расплавленным сыром, съедается “на ура”.

Отмечаем, что цены актуальны на момент написания заметки.

Подача — фастфуд с идеей, но не «дешёвка». Всё горячее, с перчатками для бургеров и вполне сытное.

Стоит ли идти? Да — особенно с детьми

Кафе ориентировано в первую очередь на семейную аудиторию. Есть детская комната, специальное меню, и главная “фишка” — доставка на поезде — вызывает восторг у гостей любого возраста. Но бронируйте столик заранее: в выходные свободных мест почти не бывает.

Вывод: если хотите совместить перекус с эмоцией — это место точно попадёт “в цель”. Особенно если вы хоть раз мечтали, чтобы бургер приехал к вам по рельсам.