В "Фикс Прайс" завезли стеновые панели под кирпич за 199 руб: за вечер превратила унылый балкон в теплую зону отдыха

Улучшаем балкон с помощью стеновых панелей под кирпич

Бетонные стены, облупившаяся краска делают привычный балкон неуютным, из-за чего он превращается в склад ненужных вещей. Если начать делать ремонт, то это обернется большими затратами. Лучше воспользоваться другим методом, благодаря чему пространство станет уютным буквально за вечер.

Попробуйте воспользоваться самоклеящимися панелями из вспененного полиэтилена. Они имеют фактуру, напоминающую кирпичную кладку. За одну панель нужно отдать всего 199 рублей, что станет привлекательным вариантом для тех, кто привык экономить.

Как подготовить стены и листы к работе

Материал обладает не только красивым внешним видом, но и эффектом теплоизоляции. Структура из вспененного полиэтилена помогает отсекать холод, из-за чего на балконе станет теплее. Покрытие будет держаться нормально в том случае, если предварительно подготовить стену. Нужно очистить ее от старой побелки, протереть поверхность и нанести проникающую грунтовку.

Что понадобится для работы

канцелярский нож с острым лезвием;

валин из резины для обоев;

строительный уровень или линейка из металла;

жидкие гвозди для закрепления панелей по бокам.

Лучше всего осуществлять работы во время плюсовых температур. При бетонном основании потребуется идеальное обеспыливание, а также нанесение антисептического состава. Разрезать листы удобно ножницами или канцелярским ножом, сообщает pg12.ru.

Соединение в шахматном порядке без швов

При использовании прямоугольных панелей не стоит их клеить стык в стык, ведь это будет слишком заметно. Сделать стену “кирпичной” получится в том случае, если выступающие половинки кирпичей по краям удалить по контуру.

После этого листы следует соединять по принципу кирпичной кладки. Во время наклеивания защитный слой потребуется удалять постепенно. Важно избегать натяжки, иначе со временем могут появиться щели.

Французский прием для придания фактуры

Во Франции при использовании вспененных материалов применяют способ локальной колеровки покрытия. Для этого швы между “кирпичами” немного тонируют сухой губкой, на которую была нанесена капля графитового колера. Верхушки выступов необходимо затонировать с помощью белой краски. Благодаря такой технологии пропадает блеск панелей, материал начинает казаться более фактурным, из-за чего его будет сложно отличить от настоящего.

Рекомендация

Панели из “Фикс Прайса” подойдут не только для балкона, но и других жилых помещений. Избегайте их использования в ванной комнате из-за повышенной влажности.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова покупала похожие панели на строительном рынке. Она использовала их для отделки маленького балкона, на который прежде не хотелось даже заходить. Пространство стало уютным, возникло ощущение, что оно увеличилось в размере.

Фото: Сгенерировано ИИ

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