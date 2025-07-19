В Fix Price теперь продают продукты из Китая: вот что необычного появилось на полках

А еще новые шампуни и капсулы для стирки.

В июле в магазинах «FixPrice» можно найти сразу несколько интересных новинок — от необычных китайских десертов до капсул для стирки с ярким ароматом. Магазин продолжает расширять ассортимент и предлагать товары, которых часто не встретишь в других сетях.

На полках появились китайские сладости в индивидуальных упаковках — хрустящее печенье с кремовой начинкой. Есть два вкуса: банан и йогурт, если увидели их то знайте, что это Made in China.

Продукт не слишком сладкий, и именно этим напоминает многим популярное «рафаэлло», но без орехов. Банановый вариант уже получил хорошие отзывы, а упаковка из 7 штук обойдётся примерно в 130 рублей (в некоторых городах дешевле — от 99).

Среди средств личной гигиены стоит отметить недорогие шампуни (117 рублей), включая крапивный и яичный. В условиях жары, когда голову приходится мыть каждый день, такие варианты могут заменить более дорогие средства — волосы после них остаются мягкими и хорошо расчёсываются.

Жидкое мыло с ароматом яблока — ещё один удачный продукт, особенно в мягкой упаковке за 162 рубля. При небольшом расходе оно отлично пенится и справляется даже с сильными запахами. Среди средств для стирки выделяются капсулы от бренда «AOS» — 385 рублей за 30 стирок.

Несмотря на цену, покупатели отмечают стойкий аромат и высокую эффективность. Есть также альтернатива за 295 рублей (22 стирки), а кондиционер от «Yokitoki» радует сочетанием аромата и цены — 162 рубля.

Продуктовые полки радуют не только мармеладом и «Нутеллой» (355 рублей), но и соусами. Терияки и соевый — по 100 и 56 рублей соответственно — уже нашли своих поклонников. Острый чили-соус за 75 рублей оказался настолько насыщенным, что расходуется буквально по каплям.

Среди товаров для кухни — контейнеры с пингвинами, мерные стаканы и ложки (набор за 100 рублей). Минималистичный дизайн сочетается с удобством, а цена делает покупку особенно приятной.

Ассортимент в регионах может отличаться, но многие новинки задерживаются на полках надолго. В социальных сетях уже советуют следить за «азиатским» разделом и не пропускать мармелад весом по 150 граммов в одной порции — его пока можно встретить не везде.