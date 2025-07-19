В холодильник или нет: как правильно хранить овощи, чтобы они не потеряли вкус

Некоторые овощи даже могут изменить вкус, если положить их в холодильник.

Хранение овощей — тема, которая волнует многих, ведь хочется, чтобы продукты оставались вкусными.

Из-за незнания мы часто допускаем ошибки, которые ограничивают срок хранения, а иногда и портят овощи.

Разбираемся, как правильно хранить самые популярные овощи дома, чтобы не выбрасывать их раньше времени и не терять вкус и пользу.

Какие овощи не любят холодильник?

Есть овощи, которыми вредит холод. Например, помидоры — в холодильнике они становятся водянистыми и безвкусными.

Лучше хранить их при комнатной температуре, в прохладном месте, например, на кухонной полке или в шкафу, где температура около 18-20 °C.

Картофель — тоже не для холодильника. Холод превращает крахмал в сахар, и картошка становится сладкой и зернистой.

Храните ее в темном, прохладном и хорошо проветриваемом месте, например, в кладовке или на балконе.

Лук и чеснок — тоже любят сухое и прохладное место, но не холодильник. Там они быстро портятся и могут прорастать. Лучше хранить их в корзине или сетке в кладовой.

Баклажаны и тыква — не переносят холод. Баклажаны становятся горькими и дряблыми, а тыква отлично выдерживает воздействие высокой температуры, особенно если кожура целая и плотная.

Какие овощи стоит хранить в холодильнике?

Есть овощи, которые без холодильника быстро портятся:

Овощи Как хранить в холодильнике Морковь Храните в холодильнике, лучше всего в полиэтиленовом пакете с небольшими отверстиями или завернутой в бумажное полотенце, чтобы не было лишней влаги Свекла Отлично хранится в холодильнике или в прохладном месте, например, в подвале Капуста Любит прохладу и бережное отношение, поэтому холодильник — идеальное место Болгарский перец и огурцы Тоже лучше хранить в холодильнике, но огурцы можно хранить и при комнатной температуре, если не планируете хранить их долго Зелень Чтобы продлить срок хранения свежей, поставьте ее в стакане с водой в холодильник и накройте сверху пакетом

Важные советы по хранению овощей

Не мойте овощи перед загрузкой в холодильник. Влага — враг свежести. Мыть лучше перед применением, иначе на поверхности появится влага, которая приведет к развитию плесени, пишет сайт Овощи России.

Храните овощи раздельно. Например, яблоки, бананы и помидоры не стоит хранить вместе с картофелем или капустой.

Обеспечьте правильную температуру и влажность. Для большинства овощей оптимальная температура хранения — от +1 до +4 °C при влажности около 90%, а вот для блюд и лука лучше немного теплее и суше.

Что делать с остатками?

Если у вас осталась половинка свеклы, моркови или другого корнеплода, и вы не планируете использовать ее сразу, лучше заморозить.

Нарежьте овощи кубиками или натрите на терке, положите в пакет и уберите в морозилку. Так они сохранятся до следующего приготовления супа или рагу.