В кроссоверах BMW обнаружена критическая исправность: вот кому из петербуржцев придется потратить полмиллиона

Кроссоверы BMW, ввезённые в Россию по «параллельному» импорту, попали под глобальную сервисную кампанию из-за дефектов тормозной системы. В Германии, США, Китае и других странах владельцы X1, X2 и X5 уже получают бесплатный ремонт, а вот в России история совсем иная: бренда здесь официально нет, а потому чинить авто приходится за свой счёт.

В чём проблема?

Причина — возможный брак блока DSCi (система стабилизации) от производителя Continental. При его неисправности отказывают ABS, электронные ассистенты и даже стояночный тормоз. Самый очевидный симптом — ошибка ручника, которая может появиться уже на первых километрах.

Эксперт по автомобилям с пробегом Кирилл Чернов рассказал, что чаще всего с проблемами сталкиваются удлинённые X1 из Китая. Замена блока — удовольствие дорогое: от 500 тысяч рублей и до 3 месяцев ожидания, если нет удачи и не помогает просто обновление ПО. Последнее, к слову, стоит около 10–15 тысяч.

Что говорят сервисы?

В сервисах типа «Авилон» и «Автодом» признают: с такими машинами приходилось работать. Но подчеркивают — паниковать рано. Часто причина ошибок куда банальнее: «вылетевший предохранитель» или «проблема с проводкой». Диагностика обязательна.

Интересно, что в «Рольфе», работающем в параллельном сегменте, решили не ждать «официалов» — дилер заявил о собственной сервисной кампании. Там готовы решать проблему как обновлением прошивки (за символическую сумму), так и заменой блока (уже за от 200 тыс. руб.).

Итог

Проблема не массовая, но ощутимая. Владельцам «параллельных» BMW стоит внимательно следить за работой тормозов, особенно если авто прибыло из Китая. Официальной поддержки ждать неоткуда, но отремонтировать всё можно. Вопрос только в деньгах — и, конечно, в диагностике.