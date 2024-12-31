«В лесу родилась елочка» поют на утренниках и корпоративах, хотя она совсем не про Новый год

В праздничные дни трудно представить утренники и хороводы без любимой песни «В лесу родилась елочка». Однако немногие знают, что изначально эта мелодия не имела отношения к Новому году.

Песня появилась в 1903 году благодаря поэтессе Раисе Кудашевой, которая написала текст к популярной мелодии. Изначально композиция была символом Рождества, которое отмечали в России до революции. Под эту песню дети водили хороводы в гимназиях и приютах, а наряженная ель занимала центральное место в праздничных домах.

Но в 1917 году, после революции, религиозные праздники оказались под запретом. Елки исчезли из домов, а вместе с ними была забыта и эта песня. Однако в 1930-х годах традиция украшать елку вернулась как часть празднования Нового года. И вместе с ней народ снова вспомнил про «В лесу родилась елочка», которая с тех пор стала неотъемлемым атрибутом новогодних торжеств.

Секрет популярности песни — в ее искренности и простоте. Несмотря на изменения в культурных традициях, «Елочка» продолжает радовать миллионы людей и наполнять дом теплом, радостью и волшебством.