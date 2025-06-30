В московском метро уже есть туалеты, в Петербурге — нет: но справить нужду реальное, если знать, куда идти

Совет для тех, кого организм подвел по пути на работу или экскурсию.

Есть темы, которые будто бы неприлично поднимать — но только до первого звоночка. Петербургский метрополитен — эстетика мрамора, золота и глубины — прекрасен почти во всём, кроме одного: туалетов здесь просто нет.

Ни на одной станции. Ни старой, ни новой. Ни под землёй, ни в фойе. Москвичи читают это с удивлением. В их метро всё давно организовано.

А вот в Северной столице — тишина, точнее, звонкий внутренний крик пассажиров, которые попали в беду. Почему так? Ответа, который всех устроит, нет. СанПиН — старый, инженеры — ещё старше, а проектировщики будто забыли, что человек — существо с нюансами.

Перестроить станции сложно, дорого, неудобно. А значит, ситуация останется прежней. Что делать, если совсем невмоготу? План такой: ищем выход на поверхность.

Почти у каждой станции есть платный туалет — в переходе, ТЦ или парке. Лучшие друзья в этот момент — карта туалетов Петербурга и здравый смысл. Сервис подскажет, куда свернуть, где не нарваться на табличку «не работает» и какой вход искать — со двора, из кафе, через турникет.

Смейтесь, но карта может спасти чью-то подмоченную репутацию. Особенно в длинных поездках по фиолетовой ветке. Особенно в час пик. Особенно если ребёнок или пожилой человек.

Можно, конечно, снова закатить глаза, сказать, что тема неловкая. Но пока кто-то обсуждает высокие материи, другие судорожно ищут заветный значок WC.