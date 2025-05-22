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В отличие от муки высшего сорта нет: как выбрать лучшую гречку в магазине (и избежать китайской)

Опубликовано: 22 мая 2025 11:32
гречка
В отличие от муки высшего сорта нет: как выбрать лучшую гречку в магазине (и избежать китайской)
Фото: Городовой.ру

Ядрицы на рынке пруд пруди, но идеальных вариантов мало.

Гречка — один из главных символов русской кухни. Но несмотря на «родное» название, её происхождение может оказаться весьма неожиданным.

Сегодня на полках магазинов всё чаще встречается крупа не с алтайских полей, а из Китая. Как отличить свою — душевную, сытную и ароматную — от «чужестранки», которая легко маскируется под отечественный продукт?

Цвет и форма: как узнать «иностранку»

Производители не обязаны указывать на упаковке страну происхождения зерна. Поэтому, чтобы понять, гречка перед вами родная или привезённая, придётся внимательно присмотреться.

Алтайская — светлее, с ровными гранями. Китайская — темнее и более округлая. Её обычно сильнее пропаривают, чтобы избежать плесени, а это снижает питательную ценность.

Ядрица или продел: что полезнее

Гречка бывает двух основных видов: ядрица и продел. Ядрица — цельные зёрна, отделённые от шелухи. Это самый полезный и полноценный продукт.

Продел — мелкие битые зёрнышки, которые быстрее развариваются, но содержат меньше клетчатки и витаминов. А ещё есть хлопья, которые хороши для быстрой каши, особенно на завтрак.

Сорт и качество: на что смотреть

Ядрица делится на три сорта: чем выше сорт, тем меньше в пачке посторонних вкраплений и мусора. Обращайте внимание и на цвет: бледная пропаренная гречка сохранила больше полезных веществ, чем тёмная.

Не стоит брать упаковку, где зёрна разного цвета — они сварятся неравномерно, и каша получится неудачной. А вот высшего сорта у гречки нет, отмечает АиФ.

Итог

Если хотите вкусную, полезную и по-настоящему русскую гречку — ищите светлую ядрицу первого сорта с ровными зёрнами и однородным цветом. Она, скорее всего, из Алтая. А вот тёмная, с округлыми зёрнышками — это, скорее всего, гостья из Китая.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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