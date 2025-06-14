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В пещерах Туниса все еще живут троглодиты: их дома даже мелькали в «Звездных войнах»

Опубликовано: 14 июня 2025 16:01
Люк Скайокер
В пещерах Туниса все еще живут троглодиты: их дома даже мелькали в «Звездных войнах»
Кадр из фильма «Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда» (1977)

Одно из берберских племен, познакомиться с которым можно в Матмате.

Пока вы листаете путеводители в поисках пляжей и отелей, в сердце Туниса живёт народ, будто вышедший из древней мифологии. Их дома — это выдолбленные в песчанике кратеры, а сами они зовутся троглодитами.

Нет, это не обидное прозвище, а слово с древнегреческими корнями: «тро́гле» — пещера, «ды́н» — входить. Троглодиты — те, кто уходит под землю. Но кто они такие на самом деле?

Берберы, скрывшиеся от времени

Матмата — древнее поселение в самом центре Туниса. Когда-то здесь прятались от завоевателей берберы, коренное население Северной Африки.

Чтобы спастись от палящего солнца, арабских нашествий и навязанной веры, они ушли под землю — в прямом смысле. Мягкий песчаник позволял выкапывать глубокие кратеры, а внутри — строить целые жилые комплексы. Некоторые из них имели до двух-трёх этажей и десятки комнат.

С виду — просто круглое углубление в земле, а на деле — настоящий жилой двор с кухней, кладовой, спальнями и даже мастерскими. Здесь ткали ковры, готовили кускус и мололи зерно вручную.

Почему они не ушли наверх?

В XXI веке часть берберов переехала в «Новую Матмату», построенную по европейским стандартам. Но многие остались в своих подземных домах. Причина проста — климат. Пещеры и летом прохладны, и зимой тёплы. Здесь не нужны кондиционеры и обогреватели — температура внутри держится стабильной почти круглый год.

А ещё — туристы. С тех пор как в этих местах снимали «Звёздные войны», в Матмату хлынули поклонники саги и путешественники. Некоторые дома стали музеями, в других живут семьи, готовые показать вам, как берберы живут и сегодня.

За символическую плату можно примерить костюм, испечь хлеб и даже переночевать в пещере, где останавливался Люк Скайуокер (отель «Sidi Driss»).

Живое прошлое, которое можно потрогать

Троглодиты Матматы — это не экзотика прошлого, это живое доказательство того, что даже в пустыне можно выстроить укрытие, если знать, как обращаться с землёй. И в этом смысле они вовсе не дикие. Они — мудрые.

А если вы всё ещё думаете, что Тунис — это только море, попробуйте спуститься чуть глубже. Возможно, там вас ждёт не только тень и прохлада, но и взгляд в другое измерение — тунисский подземный космос.

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Автор:
Игорь Мустафин
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