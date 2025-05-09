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В Петербурге День Победы празднуют дважды: вот в какой день кроме 9 мая

Опубликовано: 9 мая 2025 07:31
петербуржцы
В Петербурге День Победы празднуют дважды: вот в какой день кроме 9 мая
Фото: Городовой.ру

Особенная дата для ленинградцев и их потомков.

Санкт-Петербург — единственный город России, где Победу отмечают дважды. Первый — 9 мая, вместе со всей страной. Второй — 27 января, в день полного снятия Блокады Ленинграда.

872 дня в осаде. Город без еды, без тепла, без связи с остальной страной. Люди падали от истощения прямо на улицах, отапливали квартиры мебелью, а хлеб пекли с добавлением целлюлозы и опилок.

Всё, что можно было сжечь, съесть, разобрать — шло в ход. Но Ленинград выстоял. Он не сдался. Ни один из миллионов его жителей не пошёл на сделку с врагом.

Именно за это Петербург чтит 27 января как День Победы — свою личную, ленинградскую. Победу жизни над смертью, духа — над безнадёжностью. Именно в этот день в 1944 году фашистское кольцо вокруг города было полностью разорвано.

Поэтому для петербуржцев 9 мая — это праздник всей страны. А 27 января — праздник для жителей города. Не просто памяти. Праздник того, что город остался жить. И что он никогда не забудет, кому он этим обязан.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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