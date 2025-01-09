Российские ритейлеры начали продавать дубайский шоколад Цены варьируются от 119 до 1500 руб.

Есть уже даже в крупных сетях.

Петербургские торговые сети начали активно пополнять ассортимент премиальными сладостями из-за рубежа. В январе на полках магазинов появился дубайский шоколад, который сразу привлек внимание любителей изысканных лакомств.

Шоколад для гурманов?

Сеть «Вкусвилл» предложила плитку дубайского шоколада под собственным брендом за 1540 рублей (120 г). В «Ленте» появились сладости под маркой Fkwow, произведенные российской компанией French Kiss: плитка весом 190 г обойдется в 1499 рублей.

«Магнит» сделал ставку на марку Bolci, предлагая шоколад весом 30 г за 119 рублей. Bolci — крупный турецкий производитель сладостей, выпускающий до 250 тонн продукции ежемесячно.

Маркетплейсы и доставка

Шоколад Bolci можно найти и на российских маркетплейсах, но цены там ощутимо выше. Например, на Ozon плитка весом 100 г стоит 817 рублей, на Wildberries — 977 рублей. В сервисе доставки Vprok, принадлежащем X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), шоколад весом 150 г предлагается за 952 рубля.

Лакомство или статусный символ?

Рост популярности премиального шоколада демонстрирует, что потребители в Петербурге все больше стремятся к уникальным продуктам. Однако цены на дубайский шоколад заставляют задуматься: ведь на самом деле в нем ничего нет особенного: не самый плохой молочный шоколад с начинкой, в которой только гурман распознает вкус фисташек. Так что осталось лишь определиться, готовы ли вы заплатить за такой эксклюзив, пишет источник.