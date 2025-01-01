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Как приготовить идеальную жареную картошку: советы для привередливых петербуржцев

1 января 2025 10:02
В Петербурге правильно жарят картошку лишь единицы: 5 советов, чтобы приготовить идеальное блюдо
Как приготовить идеальную жареную картошку: советы для привередливых петербуржцев
Victor Lisitsyn/ Global Look Press/ Global Look Press

Корочка получается идеальной, а под ней нежнейшее пюре.

Жареная картошка – это не просто еда, а настоящая магия кухни. В Петербурге, где сырые вечера и моросящий дождь просят домашнего уюта, аромат румяной картошечки согреет не только тело, но и душу. Как ее приготовить правильно? Делимся секретами.

Подготовка картошки – залог успеха

Нарежьте картофель соломкой, кружочками или дольками. Главное, чтобы кусочки были примерно одинаковыми – так они прожарятся равномерно.
Промойте картошку холодной водой несколько раз, чтобы смыть лишний крахмал. Это поможет избежать прилипания к сковороде. После этого оставьте ее на дуршлаге подсохнуть. Так масло будет меньше брызгать.

Масло и сковорода

Для жарки подойдут рафинированные масла: подсолнечное или кукурузное. Хотите добавить петербургский колорит? Используйте немного свиного сала – так получится по-домашнему.
Не стоит жарить на сливочном масле – оно при высоких температурах сгорает. Если хотите сливочный вкус, добавьте его в готовое блюдо.

Процесс жарки

Разогрейте сковороду на сильном огне. Налейте масло и дайте ему прогреться.
Выкладывайте картофель слоем не более 5 см – иначе получите тушёный, а не жареный результат.
Обжаривайте на сильном огне с одной стороны, не перемешивая, до румяной корочки.

Секреты идеального вкуса

Лук добавляйте на этапе второго перемешивания. Чтобы он прожарился равномерно, лучше сначала жарить его отдельно. Однако если нет времени или желания пачкать еще одну сковороду, добавьте лук прямо к картошке.

Солите ближе к концу жарки. Соль вызывает выделение воды, из-за чего картошка может стать мягкой и потерять хруст.

Финальный штрих

Закройте сковороду крышкой, убавьте огонь на минимум и готовьте еще 5 минут. Это сделает картофель мягким внутри и сохранит румяную корочку снаружи.

Подача по-петербуржски

Горячая картошка идеально сочетается со сметаной, зеленью или квашеной капустой. А для истинных петербуржцев – с кусочком свежего ржаного хлеба и чашкой горячего чая.

Такой картофель – идеальное блюдо для семейного ужина в Северной столице, где даже простой рецепт превращается в маленький гастрономический праздник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургРецепты
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