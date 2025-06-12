Хикикомори среди путешественников: что такое ходофобия и как она мешает жить

Этот вид фобий может показаться кому-то особенно причудливым. Однако такой диагноз действительно существует и способен доставить много огорчений и хлопот.
Люди часто боятся опасных или неприятных вещей: пауков, темноты, высоты. Иногда этот страх может быть настолько сильным, что речь уже будет идти о настоящей фобии.
Но иногда фобии бывают настолько причудливыми, что человек может испытывать страх от вещей, которые принято считать вполне приятными.
Ходофобия: страх перед путешествиями
Люди с этой фобией ужасно боятся… путешествий.
«Ходофобия — это иррациональный и часто парализующий страх перед поездками. Как и другие фобии, она обычно специфична для конкретного человека в том, как она проявляется в его жизни и насколько сильно влияет на него», — цитирует доктора Неха Патхаку «Доктор Питер».
Разные проявления: транспорт и удаленность от дома
Некоторые люди с ходофобией могут бояться транспорта. Другие просто патологически не хотят много времени проводить вдалеке от дома.
Главный маркер, который поможет различить человека с фобией от обычного домоседа, — страх или тревога при фобии непропорциональны реальной или даже потенциальной опасности, из-за чего у людей появляются реальные физические симптомы: тремор, тошнота, повышенная потливость и учащенное сердцебиение.
Человек с таким заболеванием может испытывать сильную тревогу или депрессию перед поездкой. Также его могут беспокоить головные боли, боли в груди, головокружение и желудочно-кишечные расстройства. Причем внешне он будет выглядеть абсолютно невозмутимым.
В тяжелых случаях одна мысль о путешествии может вызывать панические атаки.
Причины развития ходофобии: стресс, травмы и эмоциональные переживания
Толчком для развития фобии становятся стресс и сильные эмоциональные переживания. Человек может сам пережить травмирующие события, а может просто услышать про крупную трагедию в мире вроде крушения самолета.
Нередко свой след оставляет травмирующий опыт путешествий в детстве. Проще говоря, механизм появления ходофобии выглядит так: происходит нечто очень неприятное и мозг фиксирует стойкую связь между негативным опытом и путешествиями.
«Другие могут быстро заметить иррациональное мышление, но указание на это не принесет особой пользы. Люди, страдающие фобиями, достаточно сильно переживают и в конце концов понимают, что ведут себя иррационально», — поясняет психолог Мишель Лено.
Осознание проблемы не всегда помогает ее решить.
Лечение ходофобии: психотерапия и десенсибилизация
Лечить фобии можно с помощью психотерапевтов и психологов. В некоторых случаях специалист может предложить метод десенсибилизации.
Суть методики — постепенно приучить человека к путешествиям, дать ему возможность привыкнуть и постепенно побороть свой страх. Сначала можно попробовать уехать в отель в часе езды от дома, затем — постепенно увеличивать расстояния.
Ходофобия — серьезная проблема, которая может существенно ограничить жизнь человека. Однако, благодаря современным методам лечения, с ней можно справиться и снова открыть для себя радость путешествий.