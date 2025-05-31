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В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса

Опубликовано: 31 мая 2025 18:02
окрошка
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса
Фото: Городовой.ру

Оценивали по нескольким параметрам.

Летом россияне всё чаще вспоминают про окрошку — холодный суп, который не только спасает от жары, но и способен принести организму реальную пользу.

Руководитель программы «Гастрономический менеджмент» Университета РОСБИОТЕХ, бренд-шеф Григорий Мосин рассказал, как выбрать основу для этого блюда с пользой для здоровья.

Квас или кефир: в чём разница

Классический вариант — на хлебном квасе. По словам эксперта, в натуральном живом квасе содержатся витамины группы B, аминокислоты и ферменты, способствующие пищеварению. Он освежает и тонизирует за счёт лёгкой газированности. Главное — избегать магазинных вариантов с сахаром и консервантами.

Однако многим квас кажется слишком резким, потому на помощь приходит кефир. В нём много пробиотиков, улучшающих микрофлору, а также кальций, белок и витамин D. Он мягче действует на желудок, особенно если его разбавить минеральной водой — так вкус станет более лёгким.

Сыворотка и минералка — варианты для диеты

Тем, кто придерживается диеты, подойдёт сыворотка. Она содержит меньше калорий, но богата кальцием и магнием. К тому же выводит токсины и даёт чувство насыщения.

Самый лёгкий вариант — окрошка на минеральной воде. Без газа она хорошо утоляет жажду и не нагружает желудочно-кишечный тракт. Такой рецепт подойдёт людям, избегающим кисломолочных продуктов.

Главное — не основа, а баланс

Как подчёркивает Григорий Мосин, нет единственно правильного варианта. Всё зависит от предпочтений и целей. Важно, чтобы в окрошке были свежие овощи, качественный белок (мясо, яйца или грибы), немного кислоты и пряностей. Но все-таки варианты на кисломолочке и минералке сильно легче для ЖКТ.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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