В Роскачестве объяснили, как в Петербурге выбрать лучшую красную рыбу

При выборе слабосоленой красной рыбы важно обратить внимание на ее цвет: он должен быть равномерным, не тусклым и не слишком ярким, объяснили эксперты:

"Первое, на что нужно обращать внимание при выборе красной слабосоленой рыбы, — это её цвет. Он должен быть равномерным на всём куске и не излишне тусклым. В то же время чрезмерно яркий и насыщенный цвет может означать, что в продукт добавлен краситель. А желтые или коричневые пятна — что в упаковке окислился жир, значит, такую рыбу есть нельзя".

Кроме того, специалисты уточнили, что цвет рыбы зависит от ее вида. Например, у горбуши, чавычи или нерки он обычно ярко-красный. Форель и семга имеют цвет, варьирующийся от светло-оранжевого до ярко-оранжевого. Однако если рыба этих видов имеет слишком яркий розовый или красный оттенок, это может говорить о добавлении красителя. Эксперты также рекомендуют покупать рыбу в вакуумных упаковках, которые помогают сохранить продукт свежим и предотвратить окисление.

Важно внимательно осматривать рыбу: на кусках не должно быть повреждений, налета, а мышечная ткань не должна расслаиваться. Состав тоже имеет значение — идеальный вариант — только рыба и соль.

"Технические регламенты допускают использование сорбиновой и бензойной кислот в соотношении не более 200 мг/кг (0,02% от массы всей рыбы). Однако, если соблюдаются все производственные требования, консерванты не нужны", — отметили в Роскачестве.

Кроме того, на упаковке должна быть информация о том, из охлажденного или замороженного сырья изготовлена рыба. Хотя продукт из охлажденного сырья обычно считается более качественным, нельзя утверждать, что замороженная рыба обязательно хуже. Например, чавыча, кета, горбуша, нерка, кижуч и гольцы должны замораживаться согласно требованиям безопасности, в то время как семга, форель, атлантический и беломорский лосось — нет.

Главное, чтобы рыбу заморозили в соответствии с требованиями и размораживали только один раз — перед подачей. Продукт, который не соответствует нормам заморозки, можно узнать по дряблости, расслоению мышечной ткани, тусклому цвету и избыточному количеству жидкости — это может быть мышечный сок и жир, вытекшие при разморозке. Соблюдение этих рекомендаций поможет выбрать продукт, который будет вкуснее, полезнее и дешевле икры.