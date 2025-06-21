В СПб на прилавках выявили курятину с сальмонеллой: какие бренды можно брать без страха

В Санкт-Петербурге санитарные специалисты выявили куриное мясо, заражённое сальмонеллой. Опасные бактерии были обнаружены в ходе плановых лабораторных проверок продукции, реализуемой в торговых точках на улице Васи Алексеева и Ленинском проспекте.

Об этом сообщает пресс-служба «Общественного контроля».

По результатам исследований, часть куриных полуфабрикатов, приобретённых в этих магазинах, не соответствовала нормам безопасности.

Возбудитель сальмонеллёза, потенциально опасный для жизни и здоровья человека, был зафиксирован в нескольких образцах.

Какие марки безопасны

Организация также обнародовала список брендов, чья продукция прошла проверку и была признана безопасной:

«Голень с кожей» ТМ «Русско-Высоцкая птица» (Ленобласть)

«Бедро» ТМ «Ясные зори» (Новгородская область)

«Бедро классическое» ТМ «Куриное царство» (Московская область)

«Филе грудки» ТМ «Санкт-Петербургская куриная компания» (Ленобласть)

«Филе грудки» ТМ «Куркод» (Санкт-Петербург)

«Грудка цыплёнка-бройлера» ТМ «Птицефабрика в Белоусово» (Московская область)

«Набор для чахохбили и шашлыка» ТМ «Куриная ферма. Свежий новгородский продукт» (Новгородская область)

«Филе бедра» ТМ «Троекурово» (Калужская область)

Что делать потребителям

Эксперты рекомендуют:

Покупать мясо только в проверенных магазинах ;

; При приготовлении доводить продукт до температуры не ниже 70°C в течение минимум 10 минут ;

; Соблюдать гигиену на кухне — от разделочных досок до хранения полуфабрикатов.

Горожан также призывают обращаться к врачу при первых признаках отравления: высокая температура, боль в животе, диарея, тошнота.

На данный момент проводится расследование, которое должно определить источник заражения и возможные нарушения в цепочке поставок.

Это уже не первый случай: ранее сальмонеллу обнаруживали в филе грудки одного из петергофских производителей. В том случае также фиксировалось превышение уровня МАФАнМ почти в 3 раза.