В СПб на прилавках выявили курятину с сальмонеллой: какие бренды можно брать без страха

В Санкт-Петербурге санитарные специалисты выявили куриное мясо, заражённое сальмонеллой. Опасные бактерии были обнаружены в ходе плановых лабораторных проверок продукции, реализуемой в торговых точках на улице Васи Алексеева и Ленинском проспекте.
Об этом сообщает пресс-служба «Общественного контроля».
По результатам исследований, часть куриных полуфабрикатов, приобретённых в этих магазинах, не соответствовала нормам безопасности.
Возбудитель сальмонеллёза, потенциально опасный для жизни и здоровья человека, был зафиксирован в нескольких образцах.
Какие марки безопасны
Организация также обнародовала список брендов, чья продукция прошла проверку и была признана безопасной:
- «Голень с кожей» ТМ «Русско-Высоцкая птица» (Ленобласть)
- «Бедро» ТМ «Ясные зори» (Новгородская область)
- «Бедро классическое» ТМ «Куриное царство» (Московская область)
- «Филе грудки» ТМ «Санкт-Петербургская куриная компания» (Ленобласть)
- «Филе грудки» ТМ «Куркод» (Санкт-Петербург)
- «Грудка цыплёнка-бройлера» ТМ «Птицефабрика в Белоусово» (Московская область)
- «Набор для чахохбили и шашлыка» ТМ «Куриная ферма. Свежий новгородский продукт» (Новгородская область)
- «Филе бедра» ТМ «Троекурово» (Калужская область)
Что делать потребителям
Эксперты рекомендуют:
- Покупать мясо только в проверенных магазинах;
- При приготовлении доводить продукт до температуры не ниже 70°C в течение минимум 10 минут;
- Соблюдать гигиену на кухне — от разделочных досок до хранения полуфабрикатов.
Горожан также призывают обращаться к врачу при первых признаках отравления: высокая температура, боль в животе, диарея, тошнота.
На данный момент проводится расследование, которое должно определить источник заражения и возможные нарушения в цепочке поставок.
Это уже не первый случай: ранее сальмонеллу обнаруживали в филе грудки одного из петергофских производителей. В том случае также фиксировалось превышение уровня МАФАнМ почти в 3 раза.