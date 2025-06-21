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В СПб на прилавках выявили курятину с сальмонеллой: какие бренды можно брать без страха

Опубликовано: 21 июня 2025 11:32
курятина
В СПб на прилавках выявили курятину с сальмонеллой: какие бренды можно брать без страха
Фото: Городовой.ру

Делимся списком проверенных и безопасных изготовителей.

В Санкт-Петербурге санитарные специалисты выявили куриное мясо, заражённое сальмонеллой. Опасные бактерии были обнаружены в ходе плановых лабораторных проверок продукции, реализуемой в торговых точках на улице Васи Алексеева и Ленинском проспекте.

Об этом сообщает пресс-служба «Общественного контроля».

По результатам исследований, часть куриных полуфабрикатов, приобретённых в этих магазинах, не соответствовала нормам безопасности.

Возбудитель сальмонеллёза, потенциально опасный для жизни и здоровья человека, был зафиксирован в нескольких образцах.

Какие марки безопасны

Организация также обнародовала список брендов, чья продукция прошла проверку и была признана безопасной:

  • «Голень с кожей» ТМ «Русско-Высоцкая птица» (Ленобласть)
  • «Бедро» ТМ «Ясные зори» (Новгородская область)
  • «Бедро классическое» ТМ «Куриное царство» (Московская область)
  • «Филе грудки» ТМ «Санкт-Петербургская куриная компания» (Ленобласть)
  • «Филе грудки» ТМ «Куркод» (Санкт-Петербург)
  • «Грудка цыплёнка-бройлера» ТМ «Птицефабрика в Белоусово» (Московская область)
  • «Набор для чахохбили и шашлыка» ТМ «Куриная ферма. Свежий новгородский продукт» (Новгородская область)
  • «Филе бедра» ТМ «Троекурово» (Калужская область)

Что делать потребителям

Эксперты рекомендуют:

  • Покупать мясо только в проверенных магазинах;
  • При приготовлении доводить продукт до температуры не ниже 70°C в течение минимум 10 минут;
  • Соблюдать гигиену на кухне — от разделочных досок до хранения полуфабрикатов.

Горожан также призывают обращаться к врачу при первых признаках отравления: высокая температура, боль в животе, диарея, тошнота.

На данный момент проводится расследование, которое должно определить источник заражения и возможные нарушения в цепочке поставок.

Это уже не первый случай: ранее сальмонеллу обнаруживали в филе грудки одного из петергофских производителей. В том случае также фиксировалось превышение уровня МАФАнМ почти в 3 раза.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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