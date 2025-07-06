Ванные крохотные, но все равно тонут: почему в Японии такая шокирующая статистика утоплений

Дома люди гибнут чаще, чем на озерах.

Зимой в Японии фиксируется тревожная статистика несчастных случаев в ванных: ежегодно около 17 тысяч человек умирают в результате так называемого теплового шока.

Это состояние, при котором резкие перепады температуры вызывают сбои в работе сердечно-сосудистой системы, особенно у пожилых.

Пример из жизни. В одном из горных рёканов (традиционных японских гостиниц с онсеном) мужчина лет пятидесяти скончался после утреннего купания в горячем источнике. Вечером он ещё весело ужинал с супругой, а утром потерял сознание, выйдя из воды. Несмотря на попытки реанимации, спасти его не удалось.

Суть «теплового шока» (hitoshokku) в следующем: при переходе из тёплого помещения в холодную ванную комнату сосуды сужаются, давление повышается.

После погружения в горячую воду — расширяются, давление падает. Такой «перепад» может вызвать головокружение, потерю сознания и, если человек находится в ванне — утопление.

Особо уязвимы пожилые люди, но врачи подчеркивают: тепловой удар может случиться и с молодыми, даже не имеющими хронических заболеваний.

Как японцы защищаются:

Прогревают ванную перед купанием — обогревателем или паром.

Ограничивают температуру воды (не выше 38–41℃) и длительность — не более 10 минут.

Не встают резко из ванны — это может спровоцировать обморок.

Не купаются сразу после еды, алкоголя или лекарств.

Пожилые принимают ванну только при наличии кого-то дома.

Идеальное время для купания — с 14:00 до 16:00, когда организм лучше адаптируется к температурным колебаниям.

Даже простое перемещение зимой из отапливаемой комнаты в холодный туалет может вызвать инфаркт, инсульт или аритмию, если перепад температур превышает 10℃, отмечает русский, живущий в стране восходящего солнца.

Поэтому в Японии такие бытовые риски воспринимаются всерьёз — в традиционных домах часто даже туалеты обогреваются.

Смерти в онсенах — печальное явление, но объяснимое. Для японцев офуро — часть повседневности и культуры, но и зона повышенного риска в зимний период.