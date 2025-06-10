Пенсионная грамотность: 4 вопроса, которые должен задать себе каждый, чтобы не потерять свои деньги

Пенсия — это заслуженное вознаграждение за годы труда, но, к сожалению, нередко случается так, что расчет выплат производится с ошибками или не учитывает все положенные надбавки и льготы. Депутат Госдумы Сергей Миронов на своем Дзен-канале дал ценные советы о том, как добиться перерасчета пенсии и получить то, что положено по закону.

Четыре ключевых вопроса — это шанс увеличить пенсионные выплаты и обеспечить себе достойную старость.

Вопрос первый: учтен ли весь трудовой стаж?

Ушли в прошлое времена, когда формула была проста: чем больше общий трудовой стаж, тем выше будет пенсия. С 2002 года в России имеет значение страховой стаж, то есть период времени, в течение которого на индивидуальный счет работника перечислялись страховые взносы. Но и это не всегда гарантирует правильный расчет пенсии.

А с 2015 года все расчеты и вовсе были конвертированы в пенсионные коэффициенты, и теперь размер пенсии и даже само право ее получать зависят от количества баллов.

Но и это не все. Наверняка каждый слышал не одну историю о том, как в ПФР «теряется» стаж. Причиной тому обычно называют ошибки (случайные ли?) в программе самого пенсионного фонда и недочеты со стороны работодателя (он может передавать в ПФР недостоверные данные или перечислять взносы за работника не в полном объеме). Лучше самому тщательно проверять данные о своем стаже.

Особого внимания заслуживают и сведения о трудовом стаже до 2002 года: многие россияне, как заявляют сотрудники ПФР, не предоставили или не доказали должным образом эту информацию. Лучше собрать все документы, подтверждающие стаж до 2002 года — это важно.

Вопрос второй: учтены ли при расчете пенсии все нестраховые периоды?

Периоды трудовой деятельности, в течение которых работодатель уплачивает за работника взносы в Пенсионный фонд, называют страховыми. Есть и нестраховые периоды — время, когда взносы не отчисляются, гражданин не работает, но оно засчитывается в стаж и за него начисляются пенсионные баллы. Речь идет, например, о службе в армии, отпуске по уходу за ребенком или нетрудоспособным человеком. Нестраховые периоды также влияют на размер пенсии.

И конечно, если какой-либо нестраховой период не учтен, размер пенсии уменьшится.

Вопрос третий: положены ли доплаты с учетом условий труда и места работы, наличия иждивенцев и наград?

Некоторым категориям пенсионеров положены надбавки и доплаты к пенсии. Такое право, к примеру, имеют те, кто содержит нетрудоспособных членов семьи; те, кто проработал 30 лет в сельской местности или долгое время трудился на Крайнем Севере; пенсионеры старше 80 лет.

Бывают случаи, когда Пенсионный фонд не стремится выплачивать положенное по закону: пользуется отсутствием у человека знаний о том, что ему должны платить, или вовсе вводит в заблуждение.

Вопрос четвертый: есть ли основания для досрочного выхода на пенсию?

Условно все основания для уменьшения возраста выхода на пенсию можно поделить на две группы:

связанные с наличием необходимого стажа работы в особых условиях труда;

связанные с личными обстоятельствами (здоровьем, семьёй, условиями проживания).

Что касается первой категории, закон дает лишь общие указания для назначения досрочной пенсии по старости в связи с особенностями труда. Конкретный перечень профессий, порядок определения и подтверждения периодов определяются Правительством РФ. Лучше уточнить, относится ли профессия к списку дающих право на досрочную пенсию.

Существуют перечни профессий с тяжелыми и вредными условиями труда: по списку №1 мужчины отправляются на заслуженный отдых в 50 лет, женщины — в 45, по списку №2 — в 55 лет и 50 лет соответственно.

Причем чтобы получить право на досрочную пенсию, работники должны отработать на вредных производствах определенное количество лет.

Если же говорить о второй категории, к ней относятся, например, граждане, работающие в районах Крайнего Севера и в областях, приравненных к ним; родители (опекуны), на иждивении которых находятся дети-инвалиды с детства; многодетные матери, вырастившие минимум до возраста 8 лет троих и более детей; медицинские работники, имеющие выслугу не менее 30 лет; работники сферы образования со стажем не менее 25 лет; граждане РФ, получившие инвалидность из-за военных конфликтов и пр.

Но, к сожалению, все эти условия, как показывает практика, не гарантируют оформление пенсии до наступления пенсионного возраста.

Пенсионная грамотность — ключ к достойной старости

Пенсионная система — сложный и запутанный механизм, в котором легко запутаться и потерять часть положенных выплат. Следует задать себе эти 4 ключевых вопроса, изучить свои права, собрать необходимые документы и не бояться отстаивать свою позицию перед Пенсионным фондом.