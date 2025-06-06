Телефонная «рыбалка»: как злоумышленники выманивают деньги, используя обычный пропущенный вызов

Как защитить себя от нежелательных звонков и сохранить свои деньги?

В современном мире телефонные звонки стали неотъемлемой частью жизни.

Однако, все чаще пользователи сталкиваются с навязчивыми и подозрительными звонками, которые обрываются сразу после набора номера. Кто так делает и зачем вообще это нужно?

Как правило, такие «молниеносные» вызовы — дело рук мошенников, рекламных роботов или автоматических обзвонов от всяческих компаний.

Почему такие звонки опаснее, чем кажутся: хитрость в перезвоне

На первый взгляд кажется, что вреда от них нет — разговор ведь даже не состоялся. Но именно в этом и кроется хитрость: мошенники не хотят говорить — они хотят, чтобы пользователь сам перезвонил. И в этом подходе есть свои плюсы для злоумышленников.

Это способ сэкономить время и охватить как можно больше абонентов за короткий срок. Большинство таких вызовов осуществляется автоматически, с помощью специальных программ. Учитывая, что базы номеров легко достать или купить, для мошенников это — просто масштабная «рыбалка», где каждая перезвонившая жертва — потенциальная нажива.

Задача — заставить проявить инициативу: любопытство и удобная мишень

Пропущенный звонок с незнакомого номера вызывает любопытство. А если пользователь, например, ждет курьера, отклик от клиента, или просто разместил объявление на Авито — легко попасть в ловушку. Человек перезванивает, чтобы «не упустить важное», и становится удобной мишенью.

Сценарии обмана: от «прогрева» номера до выманивания личных данных

После этого события могут развиваться по двум сценариям:

Предварительный этап: Человек перезванивает, но никто не отвечает. Зато номер теперь считается «живым». Его сохраняют в отдельный список на повторные звонки, но уже с настоящими попытками обмана или рекламы.

Активный этап, когда сразу отвечают: начинается агрессивная реклама, втягивание в «схему», просьбы назвать личные данные, код из СМС, пройти «проверку безопасности». Все как в классических схемах мошенничества.

Платные номера: циничная схема и невозможность доказать мошенничество

Другой вариант — платные номера: Некоторые спамеры используют еще более циничную схему: звонят с платного номера и сбрасывают. При перезвоне попадаешь на автоответчик. Дальше все, чтобы удержать пользователя на линии: музыка, обещания «выгодных предложений», просьбы подождать оператора.

Как пишет «Pochinka_blog», каждая минута такого разговора обходится в кругленькую сумму. Часто счет доходит до нескольких сотен рублей за один звонок. И самое неприятное — формально предъявить что-то сложно. Доказать факт мошенничества или добиться компенсации практически невозможно.

Что делать, если звонят и сбрасывают: советы по защите от нежелательных звонков

Игнорировать все незнакомые номера — не всегда возможно. У многих работа напрямую связана с общением по телефону: клиенты, курьеры, сервисы, больницы, деловые контакты. Но даже в таких условиях можно защититься:

Виртуальные секретари. Многие операторы уже предлагают услугу «умного автоответчика» — это ИИ, который берет звонок за пользователя, записывает разговор и присылает расшифровку.

Приложения-определители номеров. Программы вроде NumBuster, Getcontact и аналогов используют базы номеров с отзывами. Можно сразу увидеть, кто звонит: «мошенник», «спам», «реклама банковских карт» и так далее.

Ручная проверка номеров. Лучше вбить номер в Google или Яндекс. Есть десятки сайтов, где пользователи делятся информацией о подозрительных звонках.

Не стоит перезванивать на незнакомые номера, чтобы не стать жертвой мошенников. Лучше использовать современные технологии для защиты от нежелательных звонков.