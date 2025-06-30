Сибирские колокола зазвучат в сети: уникальный 3D-музей откроет тайны старинного литья

В России, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, летом 2026 года планируется открытие первого в стране виртуального музея колоколов.
Этот уникальный проект позволит сохранить и популяризировать колокольное наследие Сибири.
Колокольное эхо прошлого: Что увидят посетители музея?
Для создания музея будут исследованы и 3D-отсканированы более 130 церковных инструментов дореволюционного литья.
Об этом сообщил ТАСС руководитель Сибирского центра колокольного искусства Алексей Талашкин.
По его словам, сайт будет запущен летом 2026 года. Там каждый посетитель сможет каждый рассмотреть старинный колокол в деталях, послушать его, увидеть химический состав и мнение экспертов.
«Мы собрали самую большую коллекцию колоколов за Уралом. Мы увидели, исследуя разные колокола на территории Сибири, их ценность, определили локальные центры колокольного литься», — рассказал Талашкин.
Наука и технологии: Как создается виртуальный музей?
Создание музея предполагает проведение научного исследования церковных колоколов дореволюционного литья (более 130), их 3D-сканирование, измерение веса, химического состава.
Запись звучания будет производиться в с. Черкех, Иркутске, Новосибирске, Челябинске и Каменске-Уральском.
Авторы проекта снимут видео с мнением экспертов по оценке каждого колокола в Москве и Новосибирске.
От Урала до Дальнего Востока: Где презентуют новый проект?
Кроме того, планируются съемки небольшого документального фильма о создании музея и проводимых ради этого экспедициях.
После завершения работы над платформой пройдут презентации проекта в звонарских школах в 14 городах Уральского, Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов.
Цель проекта: Сохранить и просветить
Цель музея — сохранение колокольного наследия Сибири, а также консолидация и просвещение звонарского сообщества. Виртуальный музей колоколов станет уникальной площадкой для изучения и популяризации этого важного аспекта русской культуры.