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Вирус Коксаки в Турции: стоит ли петербуржцам отменять поездку в Сиде и Аланью

Опубликовано: 7 июня 2025 21:29
туристы
Вирус Коксаки в Турции: стоит ли петербуржцам отменять поездку в Сиде и Аланью
Фото: Городовой.ру

Новости из солнечного края приходят плачевные.

Академик РАН Геннадий Онищенко вновь предостерег россиян от отдыха в Турции. Причиной стал вирус Коксаки — сезонное заболевание, чаще всего поражающее детей до 10 лет. По словам эпидемиолога, вспышки инфекции на турецких курортах уже начались, хотя летний сезон только открылся.

«Я буду следовать своей традиции, отговаривая наших граждан от поездки в Турцию. Заболеваемость вирусом Коксаки уже зафиксирована. Он передаётся через воду, пищу, грязные руки и может вызывать менингит, а также поражения ЖКТ, сердца и печени», — заявил Онищенко.

Вирус Коксаки уже называли «турецкой ветрянкой»: он вызывает сыпь, лихорадку, слабость и может протекать довольно тяжело, особенно у детей. Симптомы — от банального ОРВИ до госпитализации при осложнениях.

Однако туроператоры не спешат подтверждать опасения. Генеральный директор компании TOURisME Мария Романова заявила в беседе с «Городовым»: массовых случаев заражения среди клиентов не было ни в этом сезоне, ни в предыдущие годы.

«Нет, не правда. У наших туристов всё в порядке и сейчас, и тогда, когда эта тема вызывала резонанс. Подтверждений вируса от отдыхающих не было», — прокомментировала ситуацию генеральный директор TOURisME

Пока официальных заявлений Роспотребнадзора или Минздрава нет, остаётся следовать базовым рекомендациям: мыть руки, избегать небезопасной воды и следить за состоянием детей. Паниковать рано — но быть внимательными стоит.

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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