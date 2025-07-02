Мигрантам дали «зеленый свет»: почему власти Петербурга отказались от запрета на работу в доставке иностранцев

Изначально власти считали, что иностранцы не должны работать курьерами и таксистами.

В Санкт-Петербурге в последнее время решили навести порядок в курьерской доставке и такси. Для них прописали правила, а также решили запретить мигрантам работать в этих сферах.

Отказались от запрета для иностранцев в такси и доставке

Однако в окончательном документе, который подписал губернатор, власти города отказались от идеи запрета для иностранцев работать в такси и службах доставки.

Ранее в проекте документа был пункт, который не давал возможности мигрантам заниматься этими видами деятельности, но в окончательном распоряжении губернатора этот пункт убрали.

Эксперты объясняют это тем, что многие иностранцы, работающие в такси и доставке, либо уже имеют российское гражданство, либо вид на жительство, а значит, формально под запрет не подпадают, пишет КП-Петербург.

Кроме того, запрет не касался граждан Киргизии, которые составляют значительную часть мигрантов в Петербурге.

Новые правила для курьеров и самокатчиков

С 1 июля в центре Петербурга и в парках запрещено передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах по ряду улиц. Курьерам ограничили скорость до 10 км/ч, а также обязали носить униформу.

Компании должны вести учет доставок и оснащать курьеров специальными трекерами, которые фиксируют маршрут и скорость. Информация хранится полгода. За нарушение правил предусмотрены штрафы до 4000 рублей.

Как это повлияет на рынок доставки и город

Такие ограничения вызывают критику у представителей бизнеса и торговых ассоциаций. Они предупреждают, что из-за новых правил доставка станет дороже и медленнее — вместо 15–30 минут сроки могут увеличиться до нескольких часов.

Курьерам придется переходить с компактного транспорта на машины и мотоциклы, что ухудшит транспортную ситуацию и экологию города.

Масштабные проверки мигрантов в Петербурге

В начале июня полиция провела крупный рейд, проверив около 5000 иностранных граждан.

Более 200 человек доставили в отделы полиции за нарушения миграционного законодательства, большинству выписали штрафы, а около 30 иностранцев обязали покинуть Россию.

Такие рейды будут продолжаться, что показывает серьезный контроль над мигрантами и трудовой миграцией.

Что дальше?

Новые правила уже влияют на рынок доставки и транспорт в городе, а бизнес и жители будут следить за тем, как эти изменения скажутся на повседневной жизни.

Возможно, в будущем появятся корректировки или новые инициативы, учитывающие интересы всех сторон.