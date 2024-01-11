Вместо банальной корицы: щепотка этой специи сделает шарлотку в разы вкуснее

Чаще всего при приготовлении шарлотки хозяйки используют корицу. Но если добавить в блюдо другую пряность, пирог получится еще аппетитнее. Возьмите на заметку рецепт десерта с перцем под названием тимут.
Вам понадобятся:
- яблоки — 3–4 шт.,
- мука — 1 стакан,
- сахар — 1 стакан,
- яйца — 3 шт.,
- тимут — ¼ ч. л.,
- сода пищевая — ¼ ч. л.,
- ванилин — по вкусу.
Яйца взбейте с сахаром. Затем добавьте муку с содой и замесите тесто. Всыпьте тимут и при желании добавьте ванилин или ванильный сахар.
Яблоки нарежьте кубиками или ломтиками. Добавьте их в тесто, а затем перелейте его в форму для запекания. Готовьте пирог в духовке при 180°C в течение 30 минут.
Благодаря тимуту шарлотка получится пикантной. Она не станет острее, а лишь приобретет приятную пряную нотку в послевкусии, отмечает портал «Белновости».
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